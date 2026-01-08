為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中環保葬10年減碳1.3萬噸 低碳告別成趨勢

    2026/01/08 21:12 記者蘇孟娟／台中報導
    台中愈來愈多民眾接受包括樹葬等「低碳告別」。（市府提供）

    台中愈來愈多民眾接受包括樹葬等「低碳告別」。（市府提供）

    民眾低碳永續觀念愈見高漲，不少人選擇「低碳告別」。台中市民政局統計，台中近10年來，民眾選擇環保葬數逾2萬件，選擇樹葬累計2萬2468件、海葬281件，合計減少約1萬3085.3噸碳排放量，相當於33.8座大安森林公園1年的碳吸附量，將人生最後告別轉化為減碳永續的具體行動。

    台中市民政局長吳世瑋指出，近年來有愈來愈多民眾接受環保葬，台中市去年死亡人數2萬0681人，選擇樹葬者共3696件、海葬42件，全年環保葬比率突破18%，顯示市民對永續理念的高度認同。

    其中，樹葬更成為重要且具代表性的安葬新選擇，因應需求，市府已於北屯、大雅、神岡、清水、大甲、大肚、沙鹿及太平等地設置8處樹葬區，總面積近4.4公頃，可提供超過3萬3600穴位，除北屯歸思園已休葬，皆採循環使用設計，兼顧長期容量與土地永續。

    此外，今年3月將啟用東勢第一公墓及潭子生命紀念館樹葬區，北屯第28公墓樹葬區則預計明年8月啟用，未來可再增加1200個以上穴位，同時透過減免樹葬規費措施，鼓勵市民選擇環保葬法。

    吳世瑋說，自開辦海葬服務以來，2016年至2025年間累計有281人選擇回歸大海。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播