台中環保葬10年減碳1.3萬噸 低碳告別成趨勢

台中愈來愈多民眾接受包括樹葬等「低碳告別」。（市府提供）

民眾低碳永續觀念愈見高漲，不少人選擇「低碳告別」。台中市民政局統計，台中近10年來，民眾選擇環保葬數逾2萬件，選擇樹葬累計2萬2468件、海葬281件，合計減少約1萬3085.3噸碳排放量，相當於33.8座大安森林公園1年的碳吸附量，將人生最後告別轉化為減碳永續的具體行動。

台中市民政局長吳世瑋指出，近年來有愈來愈多民眾接受環保葬，台中市去年死亡人數2萬0681人，選擇樹葬者共3696件、海葬42件，全年環保葬比率突破18%，顯示市民對永續理念的高度認同。

其中，樹葬更成為重要且具代表性的安葬新選擇，因應需求，市府已於北屯、大雅、神岡、清水、大甲、大肚、沙鹿及太平等地設置8處樹葬區，總面積近4.4公頃，可提供超過3萬3600穴位，除北屯歸思園已休葬，皆採循環使用設計，兼顧長期容量與土地永續。

此外，今年3月將啟用東勢第一公墓及潭子生命紀念館樹葬區，北屯第28公墓樹葬區則預計明年8月啟用，未來可再增加1200個以上穴位，同時透過減免樹葬規費措施，鼓勵市民選擇環保葬法。

吳世瑋說，自開辦海葬服務以來，2016年至2025年間累計有281人選擇回歸大海。

