「好讀列車」前進北門蚵寮國小 聽繪本故事了解家鄉鹽業

晉基守護董事長廖淑芬（中手持繪本）為學生講故事。（學校提供）

晉基守護教育基金會推廣閱讀教育，「偏鄉學童好讀列車」今天（8日）下午前進台南北門蚵寮國小，董事長廖淑芬帶領盧旻蔆、邱宥蓁、林緯庭和鄭琛譯4名說故事哥哥、姊姊為學童講述《紅毛仔沙特》繪本，對話和生動的肢體動作讓三年級的孩子聽得津津有味，了解家鄉鹽田日曬鹽的過程和鹽在生活中的重要性。

北門井仔腳瓦盤鹽田有207年歷史，是台灣現存最古老的鹽田，早年北門鹽場有數處鹽田，北門遊客中心前身是洗滌鹽工場的倉庫群，北門有著濃濃的鹽業文化氛圍。

請繼續往下閱讀...

廖淑芬說，《紅毛仔沙特》繪本描述井仔腳的阿滿姨收養紅頭髮的嬰兒「沙特」（鹽的英語發音），沙特長大後發現沙灘上有鹽，引進海水到他挖好、鋪上碎瓦片的池子裡，海水經過日曬產出海鹽，賣鹽後生活獲得改善，沙特也邀請全村的人一起來曬鹽賺錢，使得全村的人生活都變好了，所以叫沙特「紅毛仔菩薩」。

繪本描述曬鹽過程和沙特助人的故事，學童聽得津津有味，並獲贈平安鹽袋、《紅毛仔沙特》繪本，捨不得課堂結束，希望大哥哥、大姊姊一定要再來學校說故事。

校長王建堯說，藉由鹽田故事導讀，讓孩子從聽故事中激發創造力及想像力，也從互動中了解孩子的想法，更可以認識家鄉鹽業文化歷史，認識鹽的用途不止在煮東西時用，求平安時也會用到鹽。學生蔡品妍說，阿公說以前我的阿祖曾是鹽工，原來曬鹽很辛苦的。

說故事姊姊為學童講述繪本。（學校提供）

晉基守護教育基金會推廣閱讀教育，「偏鄉學童好讀列車」今天（8日）下午前進台南北門蚵寮國小。（學校提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法