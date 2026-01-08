烏俄戰爭5年 台灣伸援陪烏克蘭孩子重建童年

家扶與WeWorld發布聯合聲明，外交部歐洲司副司長陳明杰在場見證。（家扶提供）

烏俄戰爭將邁入第5年，外交部為援助戰火中失依的烏克蘭兒童，促成家扶基金會與國際人道援助組織WeWorld展開3年的重建童年計畫，為基輔地區弱勢孩童綜合支持，透過建構基輔地區的綜合支持體系，進行國際人道救援，今天家扶與WeWorld發布聯合聲明，外交部歐洲司副司長陳明杰在場見證表示，讓烏克蘭的孩子知道，他們並不孤單，苦難有人陪著承擔。

烏俄戰爭已造成超過2000間學校毀損，2024年就有576間學校被炸毀，嚴重剝奪兒童的受教權，拯救兒童基金會（Save the Children）統計，43%的烏克蘭兒童出現焦慮、易怒等創傷症狀，聯合國兒童基金會（UNICEF）更推估有150萬名兒童正面臨心理障礙風險。

陳明杰表示，賴清德總統上任後，特別指示外交部針對烏克蘭弱勢兒童的進行關懷，作為海外人道救援外交一件很重要的事，在人道援助的路上，政府不可能單打獨鬥，透過今天的共同宣示，共同努力。

獲得東海大學援助來台就學的烏克蘭學生陶旭，目前是國貿系大四學生，也到場聲援，他說，戰爭期間的烏克蘭兒童面臨巨大壓力，戰爭會讓人失去希望，失去家園，被迫流離失所，家人在前線作戰，生活變的很辛苦，希望未來能有機會與家扶基金會合作，一起協助烏克蘭兒童，重拾正常的童年，安心學習，健康成長。

家扶基金會董事長劉邦富指出，家扶將運針對兒童「社會心理健康」提供高專業門檻協助，針對烏克蘭第一線社工、基輔市兒童及家庭福利局工作人員、安置機構及寄養家庭的主要照顧者，展開深度專業培力。

台灣心理專家赴烏克蘭現地督導，並邀請烏克蘭種子師資來台見習，由家扶協助當地照顧者學習高階的情緒調節技巧，幫助受創兒童在「非語言」調節過度警覺的神經系統，緩解戰爭帶來的焦慮與恐懼，展現台灣在心理衛生領域的軟實力。

陶旭獲得東海大學援助來台就學，就讀國貿系大四。（家扶提供）

