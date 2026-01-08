國際獅子會捐贈台南2000件物資 守護弱勢家庭

國際獅子會300E-1區暨災難援助委員捐贈南市社會局家庭生活用品一批，提供有實際需求的服務家戶，減輕弱勢家庭生活負擔。（南市社會局提供）

國際獅子會300E-1區暨災難援助委員關懷南市弱勢家庭基本生活需求，捐贈總計2000件家庭生活用品，包括台熱牌快煮壺、雪平鍋、吹風機，攜帶式卡式爐及保溫瓶組各400組，透過南市社會局社工專業評估與協助，提供有實際需求的服務家戶，實質減輕弱勢家庭生活負擔。

南市社會局於今天舉辦捐贈儀式，由社會局長郭乃文代表市府致贈感謝狀。這次國際獅子會300E-1區暨災難援助委員共捐贈2000件民生物資，內容涵蓋家庭日常所需，對於經濟弱勢家庭而言，是一份即時的生活支持，南市府除表達感謝外，也期盼未來能持續與更多民間團體攜手合作，共同守護弱勢族群，溫暖每一個需要幫助的角落。

國際獅子會300E-1區暨災難援助委員會總監黃裕洲指出，獅子會秉持「服務社會」的精神，長期投入各項公益行動，無論是災害發生時的即時投入救援、物資援助，或是平日關懷弱勢家庭、獨居長者與需要協助的族群，皆不遺餘力，本次捐贈家庭生活用品，正是回應基層民眾最實際的生活需求，期盼透過具體行動，協助弱勢家庭減輕生活負擔，讓愛與關懷持續在社會中傳遞。

