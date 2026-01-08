為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉大生訪布袋好美社區創作 「藝術馬戲團」展現視覺藝術

    2026/01/08 19:35 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉大視藝系學生以好美社區風土特色作為創作靈感。（嘉義大學提供）

    嘉大視藝系學生以好美社區風土特色作為創作靈感。（嘉義大學提供）

    嘉義大學「人文創新與社會實踐計畫」辦公室與視覺藝術學系，即日起到2月28日，在嘉義縣布袋鎮好美社區嘉好生態園舉辦「藝術馬戲團」展覽，展出作品由各組同學走訪好美社區，以大量壓克力色彩自由發揮創作，約有14個主題，涵蓋好美里海洋與養殖等風土特色，讓民眾到好美里賞鳥，還能享受豐富視覺藝術饗宴。

    嘉義大學表示，此次展覽系列作品從製作小型模型開始，大型作品由視覺藝術系教授楊上峰帶領同學到好美社區體驗廟宇文化、3D彩繪，還品嚐在地美食，各組團隊發揮創意與想像，構思造型創作語彙，創作包括《糖果屋》、《自由》、《規矩》、《轉·無盡》、《好美鯉》、《自由之翼》、《大魟戰艦》、《一層之後》、《傑利魚》、《深海大魷魚》、《層浪疊翠》、《向陽之境》、《潮汐之星》及《相遇》等主題作品。

    嘉義大學說，好美里原本就已有知名3D彩繪景點，此次「藝術馬戲團」展覽進駐好美社區，希望帶給鄉親、遊客豐富視覺藝術。

    嘉大師生走訪好美社區發揮創意進行藝術創作。（嘉義大學提供）

    嘉大師生走訪好美社區發揮創意進行藝術創作。（嘉義大學提供）

    嘉大人文創新與社會實踐計畫與視藝系舉辦「藝術馬戲團」展覽，作品具在地特色。（嘉義大學提供）

    嘉大人文創新與社會實踐計畫與視藝系舉辦「藝術馬戲團」展覽，作品具在地特色。（嘉義大學提供）

