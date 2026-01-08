24年1次大建醮照曝光！彰化溪湖子弟空拍近30宮廟：彌補青春遺憾

彰化縣溪湖鎮24年一科建醮，吸引人山人海參與（蔡嘉峰提供）

蔡嘉峰表示，這次建醮多達35間宮廟響應，要全部拍完極具挑戰。（蔡嘉峰提供）

蔡嘉峰表示，很多宮廟、地點很偏僻，有時找不到路，鄉親們熱心指引，感受滿滿人情味。（蔡嘉峰提供）

彰化縣溪湖鎮24年一科建醮祭典上週完美落幕，各式科儀、祭壇、看桌與煙火照亮城鎮巷弄，讓民眾直呼大開眼界。然而全鎮同步設置醮場，多達20、30處，想在一天內走訪幾乎不可能。溪湖子弟蔡嘉峰，靠著專業空拍機與一股熱情，在9小時內跑遍全鎮大半宮廟，拍下祭壇、燈海與煙火，留下最完整的民俗影像。他說：「錯過就要再等24年，這次一定要彌補青春的遺憾！」

「我想彌補24年前沒能保存好紀錄的遺憾。」蔡嘉峰回憶，24年前他24歲，熱愛攝影的他初次遇上建醮盛事，帶著價值數十萬的器材全力拍攝，成果頗為滿意，而當時沖洗的照片僅有一份，親友紛紛索取，他也大方贈予，原以為留著底片可加洗，不料後來連底片也莫名遺失，珍貴回憶幾乎蕩然無存，讓他深感惋惜。因此這次他下定決心，一定要完整記錄，不讓影像再次消失

蔡嘉峰表示，他本身是職業攝影也有空拍執照，此次拍攝並非受官方委託，而是出自對家鄉的熱愛與使命感。儘管如此，這次建醮多達35間宮廟響應，要全部拍完極具挑戰，幸好湖埔社區大學整理建醮地圖，得以循線一路拍攝。

蔡嘉峰說，不過實際執行仍充滿挑戰，因為各醮場供桌多於4日中午擺設，他必須在短時間內趕場，從中午拍到晚上9點，才完成超過20處紀錄。有的祭壇偏僻難找，他靠著鄉親指路才抵達；有些則提前收攤，錯過最佳時機；甚至一度空拍機故障，讓他錯失最佳拍攝時機。可是回想，很多宮廟、地點都是第一次踏訪，有時找不到路，鄉親們熱心指引，感受滿滿人情味，另外有些地方場域小，民眾們仍努力克服場地崎嶇問題，完整呈現祭壇所需，表現信仰跟虔誠，精神令人佩服，「這不只是在拍照，更是重新認識自己的故鄉。」

彰化縣溪湖鎮24年一科建醮祭典上週完美落幕，溪湖子弟蔡嘉峰，利用空拍機拍下20多家祭壇、看桌等，留下最完整的民俗影像（蔡嘉峰提供）

彰化縣溪湖鎮24年一科建醮祭典上週完美落幕，各式科儀、祭壇、看桌與煙火照亮城鎮巷弄。（蔡嘉峰提供）

蔡嘉峰利用空拍機記錄家鄉大建醮情景。（蔡嘉峰提供）

談及兩次建醮的差異，蔡嘉峰觀察，24年前的供桌常見現宰三牲，每間廟都有捏麵人、神獸等傳統飾品，讓人看得目不暇給；今年則較多統一包裝的餅乾、零食等象徵性供品，擺設趨向簡化，但祭壇科儀、看桌與肉山，還有花燈車的規模與精緻度卻更勝以往，拍攝時仍處處驚豔。

「每個年代都有獨特的味道，24年前更傳統，今年精緻規律整齊，很幸運能記錄兩種時代的樣貌」。蔡嘉峰說，下一次建醮將等到2049年，到時候不一定還拍得動，因此已將所有照片公開於個人臉書，供大眾免費觀賞，一同珍藏這最美好的記憶。

蔡嘉峰利用空拍機記錄家鄉大建醮，上千桌供品令人驚嘆。（蔡嘉峰提供）

空拍過程發現，不少地區民眾努力克服場地崎嶇問題，完整呈現祭壇所需，表現信仰跟虔誠。（蔡嘉峰提供）

蔡嘉峰從白天拍到黑夜，大街小巷、大大小小的醮場都沒錯過。（蔡嘉峰提供）

蔡嘉峰觀察，今年供品擺設趨向簡化，但祭壇科儀、看桌與肉山規模與精緻度更勝以往。（蔡嘉峰提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法