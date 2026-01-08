營養午餐全面免費 張麗善：咬緊牙根舉債也要照顧雲林孩子

雲林縣政府宣布115學年度起全縣公立國中小學營養午餐全面免費。（資料照，記者黃淑莉攝）

繼台北市宣布國中小學營養午餐全面免費，台中、高雄等縣市也跟進，雲林縣長張麗善今（8）日下午6點緊急宣布，在這波營養午餐全面免費壓力下，雲林縣無論財政多困難，咬緊牙根不惜舉債也要照顧雲林孩子，今年9月115學年度起公立國中小學營養午餐全面免費。縣府估算一年約需5.6億元。

張麗善指出，新版財劃法中央不副署、不公布、不執行，加上過去中央補助的多項支出，如補助偏鄉學校營養午餐、三章一Q、水電費等陸續停止，改由地方自行負擔，縣府要增加逾2億元，加上前天中央又突然提高雲林縣的財力等級，導致縣府將增加15億元以上配合款，縣府財政面臨多重考驗。

張麗善表示，昨天、今天她召集相關單位討論，雲林縣雖面臨財政困境，但對教育都很重視，包括2100間教室改裝水洗式智慧黑板、生生有平板、班班有冷氣等，在這波營養午餐全面免費的壓力下，雲林無論如何咬緊牙根不惜舉債也要照顧雲林孩子。

縣府教育處表示，自115學年度起全縣185所公立國中小營養午餐全面免費，以每餐50元計，加上推動偏鄉學校中央廚房計畫及學生數200人以下廚工薪資補助，縣府將另行籌編約5.6億元。

