    首頁 > 生活

    沙灘車亂闖觀光區最重罰20萬 行政院拍板修法

    2026/01/08 18:57 記者鍾麗華／台北報導
    行政院會今天通過修正「發展觀光條例」，條文新增若將沙灘車等「其他動力器具」開入禁止進入或停放於禁止停車的地區，違反規定最重可罰20萬元。（行政院提供）

    沙灘車影響海岸生態，行政院會今天通過修正「發展觀光條例」，條文新增若將沙灘車等「其他動力器具」開入禁止進入或停放於禁止停車的地區，違反規定最重可罰20萬元。

    現行規定，車輛開入禁止車輛進入或停放於禁止停車地區，處5000元以上、10萬元以下罰鍰。修正條文新增「其他動力器具」開入禁止進入或停放於禁止停車的地區，罰鍰提高為1萬元以上、20萬元以下。

    觀光署指出，修法目的在於填補管理漏洞，考量過往沙灘車、越野車等載具非屬汽車、動力機械及個人行動器具的範疇，導致法規適用有模糊地帶，因此這次修法增加「或其他動力器具」文字，將沙灘車等一併納入規範。觀光署過去已與內政部國家公園署、農業部林保署討論場域管理，未來將依照場域管理精神，在各自場域加強宣導與巡邏，若有發現類似情形，除勸導外，也會加以裁罰。

    觀光署強調，修法重點是「罰行為不罰車」，並非全面禁止沙灘車等特定車種的持有或使用，而是針對「違規駛入公告禁止區域」的行為賦予明確處罰法源，落實風景區經營管理，未來沙灘車、越野車等動力載具若進入風景特定區內「公告禁止進入」或「禁止停放」的區域，就會是修法的管制範圍。

    此外，近年水域遊憩活動業者未經主管機關同意，會在沙灘置放立式划槳、獨木舟、沙灘傘等情事，為避免影響沙灘生態環境、景觀及遊客安全，草案也增訂對擅自置放器具行為的管理規範，可處2萬元以上、30萬元以下罰鍰。

