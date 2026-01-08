為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗南苗市場停車場試營運免費停遭占用 1/19開始收費

    2026/01/08 18:28 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗市公所宣布，南苗市場停車場19日起開始收費。（資料照）

    苗栗市南苗市場周邊停車空間不足，衍生違規停車等交通亂象，市公所爭取租用國有財產署及軍方土地闢為汽、機車停車場，試營運免費供停，並規劃農曆年後再行收費，卻衍生長期占用亂象，反而更難停車。苗栗市公所今（8）日宣布，19日起開始收費。

    南苗停車場設置機車202格、汽車67格，並設有身心障礙優先車格，車輛進出採車牌自動辨識系統，收費標準機車前1小時免費、單次20元；汽車前1小時20元，其後每半小時10元，當日上限180元。

    停車場去年12月20日試營運，市公所原訂今年1月1日收費，後因地方反映年關將屆，經縣府與市公所視察後，決定順應民意將免費停車延到2月28日，方便鄉親農曆春節採購年菜，增加攤販收益。

    未料，民眾近日不斷反映，汽車格遭到車輛長時間占用，免費反而更難停車，甚至一位難求，希望使用者付費盡快上路，徹底解決目前停車亂象。

    這個問題也引發縣長鍾東錦關心，6日在縣務會議指示交通工務處於這個星期核准停車場登記證，讓公所可依法規收費，市公所7日收到縣府核准，市公所宣布，19日起開始收費。

