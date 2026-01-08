阿聯酋「台北－杜拜」航線 3/15起提供豪華經濟艙服務

阿聯酋航空「台北－杜拜」航線，3月15日起提供豪華經濟艙服務。（阿聯酋航空提供）

阿聯酋航空今天（8日）宣佈，「台北－杜拜」航線將啟用豪華經濟艙服務，另外配合機隊升級改裝及部署，每日往返「台北－杜拜」的EK386、387航班，3月15日至4月30日由完成客艙改裝的波音777-200LR客機執飛，5月1日起由新一代A350客機執飛。

阿聯酋航空表示，台灣旅客將能體驗阿聯酋航空享譽國際的豪華經濟艙，在空中享受更寬敞的腿部空間、升級的機上備品與精緻美饌等，並透過杜拜樞紐，順利銜接前往阿聯酋航空橫跨歐洲、北美、亞洲、中東、非洲與澳洲的綿密航網。

阿聯酋航空亦將進一步部署A350客機，投入哥本哈根、開普敦與普吉島三大航點的每日航班服務。而結合設有最新客艙配置的A380、波音777與A350機隊，阿聯酋航空預計7月1日前，於全球84個航點提供最新客艙服務。

阿聯酋航空6月1日起，新增每日第二班「杜拜－哥本哈根」航班，「杜拜－開普敦」及「杜拜－普吉島」航線將自7月1日起分別新增每日第三班航班。3條航線的新增班次，皆由阿聯酋最新一代A350客機執飛，配置豪華經濟艙、全新商務艙與經濟艙。

