為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中宣布營養午餐免費 家長及教育團體籲把關食安與營養

    2026/01/08 18:28 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市自115學年度起公立國中小學營養午餐免費。（圖：市府提供）

    台中市自115學年度起公立國中小學營養午餐免費。（圖：市府提供）

    台中市長盧秀燕今突宣佈新學年起，公立國中小學營養午餐免費，台中市家長會長協會及人本基金會中部辦公室均呼籲，市府全面補助午餐後，應全力加強食安及營養把關，過去學生屢反映午餐不好吃，盼未來由政府補助後更保障食安並兼顧營養與美味，讓學生愛吃午餐。

    台北市日前宣布今年起推動學校營養午餐免費後，台中市原表示滾動檢討，未來補助「有增無減」，並未宣布跟進，台中市長盧秀燕昨被問及此事更一度沒有回應；今日盧秀燕卻突宣布，台中市自115學年度起實施公立國中小學營養午餐免費，估有21.4萬名學生受惠。

    對此，人本基金會中部辦公室主任曾芳苑指出，學校營養午餐的重點不應只著眼在免費，長期以來很多家長都反映子女稱學校午餐「不好吃」，台中市府既然願意補助學校午餐，市府應思考如何同時提升學校午餐品質，讓學生真的吃到好吃又健康、營養的午餐，包括應致力推廣使用在地甚至有機食材，提昇午餐品質，才能讓學生真正受惠。

    台中市家長會長協會理事長蔡昭姍也強調，對多數家長而言，一名子女學校午餐費年約須上萬元，若家有兩子女同時就讀中小學，家長光子女學校午餐費支出不輕，能補助對家長而言不無小補，但更多家長在意的應該是學校午餐的食安及營養如何與美味連結。

    她說，台中市政府全面補助下，盼也應加強食安保障，督促學校午餐選用安全衛生食材，此外，目前學校午餐及團膳午餐均有營養師把關，理論上應都很營養，但很多學生都不愛吃學校午餐，認為「不好吃」，也盼未來能更致力在營養前提下提供符合學生口味的午餐，讓學生愛吃學校午餐，減少學校廚餘。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播