台中宣布營養午餐免費 家長及教育團體籲把關食安與營養

台中市長盧秀燕今突宣佈新學年起，公立國中小學營養午餐免費，台中市家長會長協會及人本基金會中部辦公室均呼籲，市府全面補助午餐後，應全力加強食安及營養把關，過去學生屢反映午餐不好吃，盼未來由政府補助後更保障食安並兼顧營養與美味，讓學生愛吃午餐。

台北市日前宣布今年起推動學校營養午餐免費後，台中市原表示滾動檢討，未來補助「有增無減」，並未宣布跟進，台中市長盧秀燕昨被問及此事更一度沒有回應；今日盧秀燕卻突宣布，台中市自115學年度起實施公立國中小學營養午餐免費，估有21.4萬名學生受惠。

對此，人本基金會中部辦公室主任曾芳苑指出，學校營養午餐的重點不應只著眼在免費，長期以來很多家長都反映子女稱學校午餐「不好吃」，台中市府既然願意補助學校午餐，市府應思考如何同時提升學校午餐品質，讓學生真的吃到好吃又健康、營養的午餐，包括應致力推廣使用在地甚至有機食材，提昇午餐品質，才能讓學生真正受惠。

台中市家長會長協會理事長蔡昭姍也強調，對多數家長而言，一名子女學校午餐費年約須上萬元，若家有兩子女同時就讀中小學，家長光子女學校午餐費支出不輕，能補助對家長而言不無小補，但更多家長在意的應該是學校午餐的食安及營養如何與美味連結。

她說，台中市政府全面補助下，盼也應加強食安保障，督促學校午餐選用安全衛生食材，此外，目前學校午餐及團膳午餐均有營養師把關，理論上應都很營養，但很多學生都不愛吃學校午餐，認為「不好吃」，也盼未來能更致力在營養前提下提供符合學生口味的午餐，讓學生愛吃學校午餐，減少學校廚餘。

