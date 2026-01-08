明天氣溫回升！東部零星降雨 上山謹防霜害

週五大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍微回升。（資料照）

週五（9日）大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施。

中央氣象署預報，明天各地大多為晴到多雲的天氣，僅在花東地區及恆春半島有零星短暫雨；高山地區氣溫偏低，有霧淞、結霜機率並留意路面結冰、濕滑，若水氣配合亦有零星下雪或冰霰的機率，行車用路及登山請注意路況安全及嚴防霜害。

溫度方面，週五大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及台東高溫約20至23度，西半部日夜溫差大，請適時增添衣物。

離島天氣：澎湖晴時多雲，15至16度，金門晴時多雲，9至15度，馬祖晴時多雲，8至11度。

關於明天天氣，天氣風險公司指出，週五冷空氣強度終於有機會稍微減弱一些，不過迎風面的大台北、宜蘭到花東一帶可能還是雲量較多、較厚的情況，山區地形上仍會有些零零星星的飄雨機會，西半部的雲量應該會比今天更為減少，大致為多雲到晴的天氣。冷空氣強度稍減，因此各地白天高溫預報普遍會比今天略為上升。

紫外線指數方面，週五所有縣市皆為中量級。

空氣品質方面，週五9日強烈大陸冷氣團稍減弱，環境風場仍為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

溫度方面，週五北部及宜花高溫16至18度，中南部及台東高溫約20至23度，西半部日夜溫差大，請適時增添衣物。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週五所有縣市皆為中量級。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週五花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

