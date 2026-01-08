為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南曾文市政願景園區要建旗艦型親子館 公設托嬰中心卻延宕

    2026/01/08 18:21 記者楊金城／台南報導
    麻豆曾文市政園區的圖書館由台南市社會局和體育局使用，社會局在一樓規劃設置麻豆親子悠遊館與公設托嬰中心。（記者楊金城攝）

    麻豆曾文市政園區的圖書館由台南市社會局和體育局使用，社會局在一樓規劃設置麻豆親子悠遊館與公設托嬰中心。（記者楊金城攝）

    台灣首府大學退場後成為「曾文市政願景園區」，定位為台南市第三市政中心，其中台南市社會局利用圖書館一樓規劃設置旗艦型麻豆親子悠遊館與公設民營托嬰中心，但托嬰中心室內裝修工程斥資929萬元，去年1月就決標，10月早該完工，至今竟仍未施工。

    立委郭國文召集立法院財政委員會會同台南市副市長葉澤山、議員陳秋宏和南市社會局、秘書處等在今天（8日）會勘曾文園區，其中文化部將進駐園區致宏樓、致毅樓作為藝術品典藏中心，警政署保二總隊將進駐宿舍大樓作為訓練場地。

    今年中央總預算仍在立院卡關，會影響文化部、保二總隊進駐時程?郭國文強調，相關單位須確保規劃設計作業在今年如期完成，讓後續建設能無縫銜接，兼顧區域安全與公共服務機能。葉澤山也認為已有計畫經費不致影響進駐期程。

    另曾文園區的圖書館由台南市社會局和體育局使用，社會局規劃設置麻豆親子悠遊館與托嬰中心，總經費超過1億元，內政部已補助1千多萬規劃費。其中，面積達500坪的親子悠遊館，已委託台灣設計研究院規劃，將打造為全台首座具指標性的親子悠遊館，可媲美日本山形縣的立體親子設施，成為溪北重要的家庭支持據點。

    葉澤山表示，曾文願景園區原是文教用地，開發計畫須修改送國土署審查通過，廠商就可以進場施作托嬰中心，目前已經設計好，未來也希望中央支持親子悠遊館建置，提升親子福利。

    台南麻豆曾文市政園區的圖書館（中）由台南市社會局和體育局使用，社會局規劃設置麻豆親子悠遊館與托嬰中心，右致宏樓為文化部使用，左邊宿舍大樓就由保二總隊進駐使用。（記者楊金城攝）

    台南麻豆曾文市政園區的圖書館（中）由台南市社會局和體育局使用，社會局規劃設置麻豆親子悠遊館與托嬰中心，右致宏樓為文化部使用，左邊宿舍大樓就由保二總隊進駐使用。（記者楊金城攝）

