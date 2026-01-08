全國最大低溫檢疫區 玉井農產加工及冷鏈物流中心6月部分試營運

台南玉井農產加工及冷鏈物流中心，預計6月部分試營運、8月完工。（記者劉婉君攝）

台南玉井農產加工及冷鏈物流中心規劃全國最大的低溫檢疫區，1期工程去年2月底完工，2期工程目前進度超前，預計6月部分試營運、8月完工。

玉井農產加工及冷鏈物流中心獲中央核定6.3億元，1期工程包括新建冷鏈廠房、設置滯洪池、增設農路等，並留設加工處理及冷鏈空間給OT（營運-移轉）需求建置，2023年2月開工後，去年2月完工，2期工程為選果包裝區、加工區、冷凍冷藏區，以及可容納11個40呎貨櫃量的低溫檢疫區，去年9月中旬開工，目前進度將近38％。後續預計新增冷鏈後的洗選及加工等機械設備，今（8）日再向中央爭取補助4883萬元。

農業部政務次長胡忠一與農糧署長姚士源今天應立委郭國文、林俊憲之邀，與市府、OT廠商及農會、農民代表座談，胡忠一說，農業部於2022年時即核定約5.6億元，後因物資波動，調高到6.3億元，其他民間的相關設施都已營運，希望市府加快速度。根據中央已核定的預算及補助比例，目前僅3223萬元尚未核撥，如果有超出的預算需求，市府必須寫明理由，針對未曾補助的項目，只要符合法規，中央很樂意幫忙，相同項目則無法重複補助。

郭國文與林俊憲指出，冷鏈設備完善，「冰得越久、省得越多」，不僅能降低損耗，也能讓農民收益更穩定，提升外銷競爭力，未來必須與產地加工、外銷制度相互搭配，才能真正照顧農民。

農業部政務次長胡忠一（立者）與農糧署長姚士源（左1）等人到玉井農產加工及冷鏈物流中心與市府、廠商、農會及農民代表座談。（記者劉婉君攝）

台南玉井農產加工及冷鏈物流中心，2期工程目前進度超前，預計6月部分試營運、8月完工。（記者劉婉君攝）

