桃機南跑道3月歲修 利用巡場時段「不影響航班運作」

桃園國際機場南跑道歲修3月進行。桃機公司強調，會利用既有夜間例行跑道巡檢維護時段歲修，不影響航班運作。示意圖。（桃機公司提供）

桃園國際機場將在3月既有夜間巡場的時段，針對南跑道進行歲修（年度維護作業）；南跑道施工作業期間，桃園機場維持單跑道運作。桃機公司表示，此次歲修比照過去成立專案小組，強化各單位橫向聯繫，確保機場營運及航班起降不受影響。

桃機旅運量持續回升，2025年全年客運量4779萬人次，已恢復至2019年運量98%。航班方面，2025年每日平均起降航班約718架次，其中12月份每日平均起降航班提升至740架次左右。

請繼續往下閱讀...

桃機公司表示，南跑道歲修預計3月啟動，將利用飛航指南公告凌晨1時至上午6時30分進行，該時段是既有的夜間例行跑道巡檢、維護作業時段，因此歲修工程不會另行增加跑道關閉時間。

桃機公司指出，去年12月2日已邀集民航局、飛航服務總台、航空公司、地勤業者等機場作業單位，檢視近期航班運量趨勢、維護作業計畫，並沙盤推演維持營運的各項應變方案，會中亦逐一討論各單位疑問及需要協助事項。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法