為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    明氣溫回升早晚仍「凍人」 另波冷氣團週末夜報到

    2026/01/08 17:54 記者吳亮儀／台北報導
    未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    氣象署提醒注意輻射冷卻低溫。（氣象署提供）

    氣象署提醒注意輻射冷卻低溫。（氣象署提供）

    明天白天起冷空氣終於開始減弱！中央氣象署預報，這波強烈大陸冷氣團明天起減弱，但因為水氣少，清晨仍會有輻射冷卻效應影響，部分地區不到10度低溫。下一波大陸冷氣團將在週六（10日）晚上起增強，下週一白天起才會減弱。

    氣象署預報員蔡伊其表示，明天白天氣溫稍回升，但受到輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

    「週六晚上起，有另外一波大陸冷氣團報到，且一樣有輻射冷卻影響，各地低溫僅9度到14度」，蔡伊其表示，週六（10日）清晨起，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，一路影響到下週一。

    蔡伊其指出，下週一白天起，這波大陸冷氣團會開始緩慢減弱，他提醒，這波冷氣團不算強、但因為偏乾冷的型態，所以清晨的輻射冷卻效應很強，一早出門會感受到很寒冷，部分地區低溫不到10度，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大。

    蔡伊其說，下週一（12日）白天起，一直到下週四（15日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    天氣注意事項。（氣象署提供）

    天氣注意事項。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播