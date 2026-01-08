明氣溫回升早晚仍「凍人」 另波冷氣團週末夜報到

未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

氣象署提醒注意輻射冷卻低溫。（氣象署提供）

明天白天起冷空氣終於開始減弱！中央氣象署預報，這波強烈大陸冷氣團明天起減弱，但因為水氣少，清晨仍會有輻射冷卻效應影響，部分地區不到10度低溫。下一波大陸冷氣團將在週六（10日）晚上起增強，下週一白天起才會減弱。

氣象署預報員蔡伊其表示，明天白天氣溫稍回升，但受到輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

「週六晚上起，有另外一波大陸冷氣團報到，且一樣有輻射冷卻影響，各地低溫僅9度到14度」，蔡伊其表示，週六（10日）清晨起，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，一路影響到下週一。

蔡伊其指出，下週一白天起，這波大陸冷氣團會開始緩慢減弱，他提醒，這波冷氣團不算強、但因為偏乾冷的型態，所以清晨的輻射冷卻效應很強，一早出門會感受到很寒冷，部分地區低溫不到10度，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大。

蔡伊其說，下週一（12日）白天起，一直到下週四（15日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

天氣注意事項。（氣象署提供）

