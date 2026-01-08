桃園市新闢50條桃小巴 首波5090A、5106A、5106B於1/12上路

桃小巴今年預計開闢50條公車路線。（記者謝武雄攝）

桃園市交通局鎖定運量較少的市區公車、免費公車路線，轉型為桃小巴營運，除了免費搭乘，還可釋出大客車駕駛人力，改善公車駕駛司機荒問題，交通局預估今年新闢50條桃小巴路線，首波5090A、5106（A、B）公車轉型為九人座小客車桃小巴營運，提供民眾更靈活、貼心的接駁服務。

交通局長張新福說，原5090路線調整行駛往來桃園桃客總站至復興站路段，仍由桃園客運服務；但復興站到拉拉山路段改由桃小巴營運5090A路線接續服務；另5106（A、B）路線則是全線轉型為桃小巴，由大溪行駛到霞雲里，路線及服務品質均維持不變，原有乘客可無縫銜接搭乘。

張新福說，5090A平假日每日往返2班次、5106（A、B）路線由現行往返合計6班次增加為8班次，提升班次密度，縮短候車時間。市民朋友搭乘桃小巴路線時，使用「桃園市民卡」刷卡即可享有免費乘車優惠。

他說「桃小巴」政策，目前行駛於復興、桃園、觀音及新屋區等區，交通局正以大數據分析各公車路線乘車狀況，運量較少的公車路線轉型為桃小巴車輛服務。

除上述2條路線，今年上半年預計再推出25條桃小巴路線，其中，2月於大溪區及八德區10條、3月於復興區及觀音區3條、5到6月於新屋區、桃園區及八德區共轉型12條。

下半年則預計新闢23條桃小巴路線，預計將擴大行政區至龜山、蘆竹、中壢、楊梅、平鎮、龍潭等各行政區，也配合市府重大交通建設，包含龍潭轉運站、捷運綠線優先段開闢7營駛，規劃以桃小巴接駁運量較低之捷運站周邊社區，強化主線、支線與鄰里接駁的整合，打造更完善的公共運輸網絡。

