為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    同巷弄單側劃紅線挨批「選擇性」 嘉市府：部分涉私有地

    2026/01/08 17:30 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市台林街215巷遭民眾投訴選擇性劃紅線，市府交通處回應，接獲陳情、經會勘後劃設。（記者王善嬿攝）

    嘉義市台林街215巷遭民眾投訴選擇性劃紅線，市府交通處回應，接獲陳情、經會勘後劃設。（記者王善嬿攝）

    嘉義市政府交通處去年在台林街215巷新劃設紅線（禁止臨時停車線），近日被民眾投訴未接獲通知參加會勘，一開家門竟發現被劃紅線，住家非轉彎處、巷弄有8公尺寬，且同巷弄對門住家卻未劃紅線，質疑選擇性劃紅線、不符設置原則。市府交通處說，都依程序辦理會勘，因部分涉及私人土地且未獲同意，依會勘結果單側劃線管制。

    民眾投訴說，未獲通知參加會勘，去年11月17日突然發現門前被市府直接劃設紅線，然而對面住家前卻沒劃紅線，曾問里長，里長回市府要劃的，抨擊市府根本「選擇性劃線」、質疑欺壓百姓；自家不是位於轉彎處，且依「嘉義市政府狹小巷弄劃設及管理作業程序」，狹小巷弄定義是3.5至7公尺寬道路，該巷弄卻有8公尺寬，向市府陳情，市府僅說「顧及用路人行車安全而劃設紅線」未說明原因。

    交通處回應，台林街215巷為8公尺寬巷道，由於接獲民眾陳情，原巷道的兩側路段非紅線區段，常有汽車停放，產生雙向會車困難，且有潛在交通安全風險；經過邀請相關單位、民意代表到場會勘，討論結果改採單側管制停車，另一側除路口轉角、電箱採紅線管制外，其餘區間因包含部分私人土地，且地主不同意劃設，不納入停車管制。

    民眾不滿僅家門前單側遭劃紅線，向市府陳情卻未說明原因。（民眾提供）

    民眾不滿僅家門前單側遭劃紅線，向市府陳情卻未說明原因。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播