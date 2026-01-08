為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    歷史建築「舊嘉義市公所」華麗轉身 1/22辦招商說明會

    2026/01/08 17:24 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉義市歷史建築「舊嘉義市公所」修復完工，22日舉辦招商說明會。（嘉義市政府提供；本報合成）

    嘉義市歷史建築「舊嘉義市公所」修復完工，22日舉辦招商說明會。（嘉義市政府提供；本報合成）

    嘉義市政府活化歷史建築「舊嘉義市公所」歷經將近3年修復，期間進行4次變更設計，致工期展延，目前已竣工進行驗收；市府說，即日起啟動「舊市公所ROT案」委外招商，1、2樓將委外經營作為商業、文教展覽用途，22日下午2點在鈺通大飯店辦理招商說明會。

    舊市公所座落於垂楊路與民生北路口，1954年落成啟用，當年同時提供市公所與市民代表會使用，兼具地方行政機關與民意機關功能。1997至1998年間，市府辦公地點搬遷中山路，市議會搬遷北港路，舊市公所功成身退，2015年由民間提報登錄歷史建築，「活化之路」一波多折，直到2023年2月啟動修復再利用工程。

    市府斥資2億5730萬元進行修復再利用工程，原定540天工期、2024年8月完工，施工期間歷經3次地震，建築物拆開後發現結構、建材毀損、檜木窗戶遭白蟻蛀蝕等，情況嚴重，期間變更設計4次，工期延長為1007天，目前已竣工驗收中。

    市府財政稅務局說，為加速活化利用舊市公所，啟動ROT案委外招商，以民間廠商投資裝修並營運維管，期滿後歸還政府的參與方式辦理；22日下午2點在鈺通飯店辦理招商說明會。

    舊市公所修復完成為3樓建物，委外範圍包括1、2樓建物為歷史建築及附屬設施舊市公所停車場，3樓則規劃作為新創設計中心（非屬ROT範圍），歷史建築基地面積3429平方公尺，停車場範圍2756平方公尺，東側臨民生北路廣場綠地面積1357平方公尺，則由得標廠商協助維護，依因應計畫1樓層使用類別B-3作餐飲、店鋪，2樓層使用類別D-2以展示、集會為主，可發展小型展演、主題特展等多元功能。

