高市營養午餐免費再說明 陳其邁：減輕家長負擔 讓孩子吃得好

高雄市政府針對營養午餐免費政策原本保留今卻180度大轉彎，宣布115學年度公立國中小營養午餐免費，市長陳其邁強調，主要是希望減輕家長負擔，每個小孩都能夠安心吃得好、長得壯。

陳其邁說明，孩子成長不能等，教育投資不能省，今天宣布115學年度起，高雄市公立國中小營養午餐全部免費，約18萬名學生受惠。雖然市府每學年將增加18億元經費的支出，但更重要的是減輕家長負擔、確保學生營養均衡，對下一代是值得的投資。

他進一步提到，其實市府已研議一段時間，但必須考量到經費，特別是財政，讓市府照顧學生跟家長的美意可以落實。

陳其邁表示，決定推動這項政策，主要原因在於高雄幅員廣大，超過11個台北市，從都會到偏鄉，不論家庭經濟條件如何，每個孩子都應獲得同樣好的照顧；每天午餐菜色，大家都能夠享用符合「三章1Q」優良國產食材，這是公平，也是市政府應該要做的事情。

他說，高雄從113學年度起，已編列了1億4千萬元補助每餐每生4元，並每年投入5800萬，讓國小學生每週都能夠喝到鮮奶，115年度更自籌4.5億元，確保學生餐食使用「三章1Q」國產可溯源的食材。現在更進一步宣布營養午餐全面免費，就是希望讓每一個家庭都能夠減輕負擔，每個小孩都能夠安心吃得好、長得壯，所以，公立國中小營養午餐免費有其必要性。

市府這段期間也請教育局了解其他五都做法，綜合各項考量後，今天正式宣布，從115學年度起實施公立國中小營養午餐免費的政策，也會嚴格把關品質，兼顧營養均衡。

