為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高市營養午餐免費再說明 陳其邁：減輕家長負擔 讓孩子吃得好

    2026/01/08 17:10 記者王榮祥／高雄報導
    陳其邁說明營養午餐免費政策考量原因。（市府提供）

    陳其邁說明營養午餐免費政策考量原因。（市府提供）

    高雄市政府針對營養午餐免費政策原本保留今卻180度大轉彎，宣布115學年度公立國中小營養午餐免費，市長陳其邁強調，主要是希望減輕家長負擔，每個小孩都能夠安心吃得好、長得壯。

    陳其邁說明，孩子成長不能等，教育投資不能省，今天宣布115學年度起，高雄市公立國中小營養午餐全部免費，約18萬名學生受惠。雖然市府每學年將增加18億元經費的支出，但更重要的是減輕家長負擔、確保學生營養均衡，對下一代是值得的投資。

    他進一步提到，其實市府已研議一段時間，但必須考量到經費，特別是財政，讓市府照顧學生跟家長的美意可以落實。

    陳其邁表示，決定推動這項政策，主要原因在於高雄幅員廣大，超過11個台北市，從都會到偏鄉，不論家庭經濟條件如何，每個孩子都應獲得同樣好的照顧；每天午餐菜色，大家都能夠享用符合「三章1Q」優良國產食材，這是公平，也是市政府應該要做的事情。

    他說，高雄從113學年度起，已編列了1億4千萬元補助每餐每生4元，並每年投入5800萬，讓國小學生每週都能夠喝到鮮奶，115年度更自籌4.5億元，確保學生餐食使用「三章1Q」國產可溯源的食材。現在更進一步宣布營養午餐全面免費，就是希望讓每一個家庭都能夠減輕負擔，每個小孩都能夠安心吃得好、長得壯，所以，公立國中小營養午餐免費有其必要性。

    市府這段期間也請教育局了解其他五都做法，綜合各項考量後，今天正式宣布，從115學年度起實施公立國中小營養午餐免費的政策，也會嚴格把關品質，兼顧營養均衡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播