最長寒假工讀大爆棚！150名青年爭取台南公部門實習機會

青年學子攜帶資料、準備充分，踴躍與各局處面談，展現對公共服務的積極態度（台南市府研考會提供）

今年寒假為歷年來最長1次，台南市府協助大專青年累積職場經驗，特別推出「大專青年學生公部門寒假工讀計畫」，釋出19個局處、27個工作職缺。消息一出，吸引近150名學生今（8）日到永華市政中心現場報名及面試，錄取率約1成8，氣氛熱絡。

學生們攜帶完整資料、準備充分，積極與各局處面談，展現對公共服務與實務經驗的高度興趣。有同學表示，第1次參加市府面試既緊張又期待，希望能在寒假期間不僅賺取生活費，也能深入了解政府運作，為未來就業探索做準備。

研考會指出，這次寒假工讀涵蓋秘書處、衛生局、農業局、交通局、文化局等19個局處，工作內容多元，包括行政文書、社群經營、旅遊導覽、防疫行政、資料彙整及政策協力等，學生可依興趣與專長選擇適合職務。

台南市長黃偉哲表示，青年是城市的希望與行動力，市府持續打造青年友善的公共參與環境，提供多元舞台，期盼青年把握寒假工讀機會，從了解公共事務到實際參與，成為未來政策共創夥伴。

研考會表示，未來將持續擴大青年參與公部門的管道，讓市政更貼近青年觀點與創意。本次錄取結果預計最晚1月10日公布於研考會官網及「台南青年資訊平台」臉書粉專，錄取者將於1月12日報到進用。

