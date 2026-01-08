八德介壽路二段583巷淹水有解 1500萬元進行改善工程

去年3月連續強降雨，八德介壽路二段583巷成為重災區。（水務局提供）

去年3月間，桃園市許多地區都出現連續性豪大雨，其中八德區介壽路2段583巷（583巷）更是重災區，下雨一週就淹水3次，住戶苦不堪言，由於583巷地勢低窪，上游是農業部農水署石門管理處舊有埤塘，下方是大興路，雨勢一大，排水就會回灌，為此，市府編列1500萬元預算進行箱涵改善工程，預計年中即可完工，將徹底改善583巷淹水情形。

水務局水利工程科長鍾源康表示，583巷舊有排水路，係農排水路與一般雨水水路混用情形，且水路情形相當紊亂，除了排水箱涵外，部分使用側溝，常會出現農民以擋板遮住側溝取水情形，若碰到大雨未即時將擋板抽離，加上側溝垃圾淤積，就會造成淹水情況；經整理583巷排水路長約234公尺，其中靠近介壽路端約127公尺現況為寬1.4米、高1.2米箱涵，將予與保留，至於後段107公尺的排水路有許多借用側溝，本段將改建為寬2米、高1.2米箱涵與前段箱涵銜接成為完整水路。

另為達到灌排分離目的，箱涵左上方會安裝直徑12英吋的灌溉用水專用管，徹底杜絕擋板取水情形，另沿路設置4個集水井、6個巡檢人口，讓相關單位可以定期派員清淤、巡檢。

鍾源康表示，上述水利工程設計都經過水理分析，未來工程完工後，即使碰到去年的大雨，也不會有淹水情形，工程已經設計完畢，並由八德區公所發包，約需160個工作天即可完工，預估今年中可完工啟用。

