為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    八德介壽路二段583巷淹水有解 1500萬元進行改善工程

    2026/01/08 17:07 記者謝武雄／桃園報導
    去年3月連續強降雨，八德介壽路二段583巷成為重災區。（水務局提供）

    去年3月連續強降雨，八德介壽路二段583巷成為重災區。（水務局提供）

    去年3月間，桃園市許多地區都出現連續性豪大雨，其中八德區介壽路2段583巷（583巷）更是重災區，下雨一週就淹水3次，住戶苦不堪言，由於583巷地勢低窪，上游是農業部農水署石門管理處舊有埤塘，下方是大興路，雨勢一大，排水就會回灌，為此，市府編列1500萬元預算進行箱涵改善工程，預計年中即可完工，將徹底改善583巷淹水情形。

    水務局水利工程科長鍾源康表示，583巷舊有排水路，係農排水路與一般雨水水路混用情形，且水路情形相當紊亂，除了排水箱涵外，部分使用側溝，常會出現農民以擋板遮住側溝取水情形，若碰到大雨未即時將擋板抽離，加上側溝垃圾淤積，就會造成淹水情況；經整理583巷排水路長約234公尺，其中靠近介壽路端約127公尺現況為寬1.4米、高1.2米箱涵，將予與保留，至於後段107公尺的排水路有許多借用側溝，本段將改建為寬2米、高1.2米箱涵與前段箱涵銜接成為完整水路。

    另為達到灌排分離目的，箱涵左上方會安裝直徑12英吋的灌溉用水專用管，徹底杜絕擋板取水情形，另沿路設置4個集水井、6個巡檢人口，讓相關單位可以定期派員清淤、巡檢。

    鍾源康表示，上述水利工程設計都經過水理分析，未來工程完工後，即使碰到去年的大雨，也不會有淹水情形，工程已經設計完畢，並由八德區公所發包，約需160個工作天即可完工，預估今年中可完工啟用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播