為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全國學生技藝競賽 苗栗大湖農工奪2金手獎

    2026/01/08 16:58 記者蔡政珉／苗栗報導
    全國學生技藝藝競賽，大湖農工學生奪2金手獎（前左一、左二）。（校方提供）

    全國學生技藝藝競賽，大湖農工學生奪2金手獎（前左一、左二）。（校方提供）

    實在好厲害！國立大湖農工雖飽受少子化衝擊，學生人數僅剩400多位，但機械科2名學生於去年12月參加全國競賽，皆奪得金手獎殊榮，因其中一名金手獎得主范博軒已在工廠建教合作實習，校方趁新年甫過表揚兩名學生，也替學生人數減少較多的機械科「打氣」。

    「這證明了高職學生也能出頭天！」大湖農工校方說，學校位處較偏僻，但負責教師傾囊相授，榮獲車床職種金手獎第一名的徐浩閔是來自卓蘭中學國中部畢業學生，高二即四處參賽培養實力，徐浩閔高三挑戰金手獎，其父徐旭譚也陪同參賽，見到孩子站上舞台上的榮耀時刻。

    另一位榮獲車床職種金手獎的機械科學生范博軒目前已在建教合作廠商實習，校方說，范博軒克服參加全國技藝競賽需要長時間的訓練與指導的狀況，縱使實習工作在身毅然參賽，發揮從高一起培養的實力，范博軒頒獎儀式時建教合作廠商總經理也到場觀禮給予肯定。

    另外，大湖農工參與鉗工、室內設計、食品加工職種皆有學生獲得優勝，展現大湖農工培養優秀技職學生的底蘊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播