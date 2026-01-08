全國學生技藝競賽 苗栗大湖農工奪2金手獎

全國學生技藝藝競賽，大湖農工學生奪2金手獎（前左一、左二）。（校方提供）

實在好厲害！國立大湖農工雖飽受少子化衝擊，學生人數僅剩400多位，但機械科2名學生於去年12月參加全國競賽，皆奪得金手獎殊榮，因其中一名金手獎得主范博軒已在工廠建教合作實習，校方趁新年甫過表揚兩名學生，也替學生人數減少較多的機械科「打氣」。

「這證明了高職學生也能出頭天！」大湖農工校方說，學校位處較偏僻，但負責教師傾囊相授，榮獲車床職種金手獎第一名的徐浩閔是來自卓蘭中學國中部畢業學生，高二即四處參賽培養實力，徐浩閔高三挑戰金手獎，其父徐旭譚也陪同參賽，見到孩子站上舞台上的榮耀時刻。

請繼續往下閱讀...

另一位榮獲車床職種金手獎的機械科學生范博軒目前已在建教合作廠商實習，校方說，范博軒克服參加全國技藝競賽需要長時間的訓練與指導的狀況，縱使實習工作在身毅然參賽，發揮從高一起培養的實力，范博軒頒獎儀式時建教合作廠商總經理也到場觀禮給予肯定。

另外，大湖農工參與鉗工、室內設計、食品加工職種皆有學生獲得優勝，展現大湖農工培養優秀技職學生的底蘊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法