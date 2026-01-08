為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中西屯17里清寒弱勢 獲中科雙語學校捐贈145萬

    2026/01/08 16:59 記者黃旭磊／台中報導
    麗喆雙語小學學童將賀年卡片獻給里民。（校方提供）

    強烈大陸冷氣團持續南下，台中西屯區有17里清寒、獨老及弱勢家戶，今天（8日）獲麗喆雙語中小學暨幼兒園師生及家長，聯手捐贈善款145萬多元，學童百人樂團演奏「伊是咱的寶貝」，並親手將賀年卡片獻給里民，不少里民感動到說不出話，大雅等多區特殊生也獲贈獎助學金。

    麗喆中小學舉辦美「麗」選「喆」•圓滿前行捐贈儀式，今天由中小學及幼兒園家長及師生，於歲末公益募得善款145萬多元全數捐贈弱勢，要把愛心與關懷傳遞至社會角落，百人學童樂團為里民帶來管弦樂饗宴，氣氛溫馨感人，台中市西屯區長鄭錫禧、西屯區慈善會理事長吳賢龍，國安國小、福科國中、后里國中、豐田國小、水美國小及大雅國小等受贈學校代表到場，場面溫馨感人。

    麗喆中小學校長蕭百凱、副校長陳瓊珠主持儀式，陳瓊珠說，善款全數捐助學校周邊，17里清寒及身心障礙居民，並進一步將愛心延伸至大雅、后里、豐原、外埔等地中小學，作為特殊學生獎助學金。

    麗喆學童親手致贈里民賀年卡片與愛心紅包，受贈里民說，感受到學童關懷、奉獻品格，感謝校方真誠陪伴與扶持，歲末寒冬中格外溫暖。

