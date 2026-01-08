為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「老蔣忘了刪D槽！」蔣介石日記解密揭超色自白 網嘲：社死現場

    2026/01/08 18:00 即時新聞／綜合報導
    《蔣中正日記》的著作財產權於2026年1月1日正式屆滿，相關內容隨即全面開放民眾線上下載與瀏覽。（資料照）

    《蔣中正日記》的著作財產權於2026年1月1日正式屆滿，相關內容隨即全面開放民眾線上下載與瀏覽。（資料照）

    《蔣中正日記》的著作財產權於2026年1月1日正式屆滿，相關內容隨即全面開放民眾線上下載與瀏覽。然而，這批珍貴史料，卻因內容充斥大量老蔣對「性慾」與「道德掙扎」的獨白，意外在社群平台上引發熱烈討論。近日一名網友在讀完後驚訝發現，蔣介石正在日記中詳盡紀錄了禁慾與慾望間的拉鋸，其大膽直白的筆觸與端正的公眾形象形成強烈反差，更被戲稱為「性慾強又悶騷的天蠍男」，更有網友戲稱「老蔣忘記刪D槽了」。

    原PO在Dcard發文感嘆，蔣介石的日記簡直是「誠實豆沙包」，翔實紀錄了他在禁慾與性慾間的痛苦拉鋸。日記中頻繁出現「色念復起」、「極醜態矣」等詞彙，甚至直言散步、買書時都會動了淫念。當老蔣在房事表現不佳時，他甚至以「英雄氣短，自古皆然」等文字自我安慰。

    最令網民震驚的，莫過於他自爆因嫖妓染上淋病，並導致當時妻子不孕的黑歷史，崩壞程度讓網友笑稱：「這根本是百年前的D槽外流事件」。

    貼文發布後，留言區湧入大量網友熱議。有網友幽默形容：「這就像現代男人的D槽被公開一樣，蔣要是知道死後日記會被人公佈，死前一定會下令銷毀」、「公開處刑笑瘋」、「老蔣應該想不到會在多年以後被曝光日記社死」、「蔣中正：我應該燒掉的」、「這故事告訴我們：千萬不要寫日記」。

