    城隍爺黑令旗被折斷……龍頭杖、天公爐也遭殃 廖大乙說話了

    2026/01/08 16:55 記者王姝琇／台南報導
    城隍廟黑令旗硬生生被折斷。（記者王姝琇翻攝）

    全台首邑縣城隍廟7日凌晨驚傳破壞事件，男子深夜來到廟口不僅折斷黑令旗，還點火焚燒龍頭杖與令旗牌，並抽打天公爐。廟方已報案處理。知名民俗專家廖大乙提醒，兵馬糧草不足的徵兆。

    廖大乙指出，道教事有徵兆，疑是廟中五營兵將、黑令旗陰兵陰將，在歲未年初之時，因兵馬糧草不足，才會藉由精神異常之人的脫序行為來凸顯此事，引起廟方注意。

    廖大乙建議，廟方主事人員可以請示主神，讓五營兵馬及黑旗陰兵陰將都可以獲得充足糧草物資，滿足其需求。

    五分局警方也呼籲，宗教場所屬公共信仰空間，任何破壞行為不僅觸法，也傷害民眾情感，若民眾發現可疑人士或異常行為，請立即通報警方，共同維護公共秩序與宗教安寧。

    據悉，黑令旗是城隍爺法器與權力象徵，代表陰間司法與軍令，用於巡查、抓鬼、驅煞、化解冤案，並在夜巡時由兵將持掌，協助城隍爺處理陰陽兩界事務，執行神界法規，是城隍廟眾神明中具備極高司法與武力權柄的法器。

    而龍頭拐杖至少50年歷史，主要象徵著崇高權力、尊貴地位、吉祥祝福與驅邪力量，是帝王賞賜的儀仗，也是神明法器，代表福氣、安定與化解邪祟，並具有勸誡、告誡的含義。

    以上為民俗說法 僅供參考

