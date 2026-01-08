竹市關新路延伸竹縣斷點卡關多年 竹縣府同意要做了

新竹市關新路延伸到新竹縣的斷點路網卡關多年，經過3年多的溝通，新竹縣府終於同意要做了。（圖由新竹市府提供）

新竹市關埔地區關新路延伸銜接新竹縣的公道路工程，因位在縣市交界「柯子湖溪左岸」斷點處卡關多年，如今新竹縣府終於要做了，後續將由縣府接續辦理規劃設計與工程施作，期做為關新路連接園區的替代道路，紓解慈雲路和經國大橋與光復路的交通量。

市府表示，關新路延伸到新竹縣的路網斷點，因位在縣市交界處，土地產權屬新竹縣管轄，市府啟動跨縣市協調機制，歷經3年溝通與整合，日前在園縣市高峰會達成共識，縣府同意接續辦理規劃設計與工程施作。地政處提到，關新路延伸銜接新竹縣公道路的斷點路網，早在2023年6月就提案到「縣市溝通整合平台」，請竹縣府接續開闢，同時市府也向內政部國土管理署提出書面建議，協助推動柯子湖溪以東新竹縣轄區內部分農業區，透過都市計畫變更作為道路用地，補齊關新路銜接公道路的關鍵缺口。經過3年，終於獲縣府同意施做。

地政處表示，在土地變更使用部分，竹縣府2024年11月向內政部提送都市計畫變更案，2025年6月獲都市計畫委員會專案小組原則同意；經費部分，市府去年11月邀集竹縣府及竹科管理局研商用地取得及工程經費分擔方式，並在日前舉行的園縣市高峰會獲共識。關新路銜接竹縣公道路新闢工程將由竹縣府辦理規劃設計，預計今年完成都市計畫變更程序，2027年辦理用地取得及工程發包。期完工後，串連竹北、竹東往返關埔地區及科學園區的交通路網。

