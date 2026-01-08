為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣「龍鳳獅」藝陣外交 祖師爺「趙匡胤」開光分靈到泰國

    2026/01/08 16:46 記者黃淑莉／雲林報導
    吳登興致力推廣傳承龍鳳獅藝陣，「中華德義堂龍鳳獅總會」祖師爺趙匡胤大神偶分靈將送到泰國當地公廟奉祀。（記者黃淑莉攝）

    吳登興致力推廣傳承龍鳳獅藝陣，「中華德義堂龍鳳獅總會」祖師爺趙匡胤大神偶分靈將送到泰國當地公廟奉祀。（記者黃淑莉攝）

    雲林龍鳳獅陣無形文化資產保存者吳登興到泰國傳授龍鳳獅技藝，成功將台灣陣頭文化發揚到國際，進一步迎請「中華德義堂龍鳳獅總會」祖師爺趙匡胤大神偶分靈到泰國，今（8）日在北港朝天宮由住持會茂法師開光啟靈，將運往泰國北欖坡本頭公廟奉祀。

    吳登興是北港百年武館德善堂第5代傳人，致力在傳統藝陣龍鳳獅傳承及推廣，他指導的學校在國內比賽屢獲佳績，去年更獲教育部藝術教育貢獻獎肯定。泰國北攬波廟方人員發現吳登興的演出影片，多年前組團來台學習，發現龍鳳獅陣法多變繁複，進一步邀請吳登興到泰國授課。

    吳登興說，2018年10月首度到泰國傳授，至今前後去了3次，協助成立泰國福建德義堂龍鳳獅團，當地民眾更決議分靈祖師爺到泰國奉祀在當地信仰中心本頭公廟，為此，他打造一尊近3米高的祖師爺趙匡胤大神偶。

    吳登興指出，泰國北欖坡是華人移民城市，以潮洲人最多，除了傳統舞龍，還有客家獅、廣東獅、北京獅、海南獅及龍鳳獅，都是當地節慶時重要演出隊伍，龍鳳獅雖最晚成立，但每次演出都讓當地民眾、媒體驚豔，期盼透過分靈，進一步將台灣陣頭文化傳遞到國際舞台。

    北港朝天宮住持會茂法師為「中華德義堂龍鳳獅總會」祖師爺趙匡胤大神偶分靈開光後將運往泰國當地奉祀。（記者黃淑莉攝）

    北港朝天宮住持會茂法師為「中華德義堂龍鳳獅總會」祖師爺趙匡胤大神偶分靈開光後將運往泰國當地奉祀。（記者黃淑莉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播