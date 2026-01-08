台灣「龍鳳獅」藝陣外交 祖師爺「趙匡胤」開光分靈到泰國

吳登興致力推廣傳承龍鳳獅藝陣，「中華德義堂龍鳳獅總會」祖師爺趙匡胤大神偶分靈將送到泰國當地公廟奉祀。（記者黃淑莉攝）

雲林龍鳳獅陣無形文化資產保存者吳登興到泰國傳授龍鳳獅技藝，成功將台灣陣頭文化發揚到國際，進一步迎請「中華德義堂龍鳳獅總會」祖師爺趙匡胤大神偶分靈到泰國，今（8）日在北港朝天宮由住持會茂法師開光啟靈，將運往泰國北欖坡本頭公廟奉祀。

吳登興是北港百年武館德善堂第5代傳人，致力在傳統藝陣龍鳳獅傳承及推廣，他指導的學校在國內比賽屢獲佳績，去年更獲教育部藝術教育貢獻獎肯定。泰國北攬波廟方人員發現吳登興的演出影片，多年前組團來台學習，發現龍鳳獅陣法多變繁複，進一步邀請吳登興到泰國授課。

吳登興說，2018年10月首度到泰國傳授，至今前後去了3次，協助成立泰國福建德義堂龍鳳獅團，當地民眾更決議分靈祖師爺到泰國奉祀在當地信仰中心本頭公廟，為此，他打造一尊近3米高的祖師爺趙匡胤大神偶。

吳登興指出，泰國北欖坡是華人移民城市，以潮洲人最多，除了傳統舞龍，還有客家獅、廣東獅、北京獅、海南獅及龍鳳獅，都是當地節慶時重要演出隊伍，龍鳳獅雖最晚成立，但每次演出都讓當地民眾、媒體驚豔，期盼透過分靈，進一步將台灣陣頭文化傳遞到國際舞台。

北港朝天宮住持會茂法師為「中華德義堂龍鳳獅總會」祖師爺趙匡胤大神偶分靈開光後將運往泰國當地奉祀。（記者黃淑莉攝）

