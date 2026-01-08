為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園2家老字號結盟 「茶自點」進駐統領廣場打造百貨旗艦店

    2026/01/08 16:46 記者鄭淑婷／桃園報導
    源於桃園近30年的茶自點，今年1月進駐同樣經營30年的統領廣場，打造百貨旗艦店。（圖由統領廣場提供）

    源於桃園近30年的茶自點，今年1月進駐同樣經營30年的統領廣場，打造百貨旗艦店。（圖由統領廣場提供）

    源於桃園近30年的茶自點，是許多桃園人的熟悉的回憶，今年1月進駐同樣經營30年的統領廣場，打造桃園區首家百貨旗艦店，2家老字號結盟具話題性。

    統領廣場表示，茶自點統領旗艦店以「現代東方沙龍風格」打造百坪空間，充滿現代感的裝潢風格，透過層次框景與沉穩色調，營造可久坐、可對話、可停留的沙龍氛圍，全店規劃130個沙發座位，並大量採用大理石桌面，提供插座與Wi-Fi，桌距寬鬆且不以翻桌率為導向，重視顧客消費體驗，在百貨商場中形塑少見的長時間停留型餐飲空間，餐點特色則以手作茶飲為核心並結合熱炒套餐，其中，高人氣又吸睛的超大容量珍珠奶茶，最受到顧客喜愛。

    統領廣場表示，茶自點桃園區首家百貨旗艦店，象徵品牌從街邊型走進百貨商場，旗艦店將於1月16日正式開幕，即日起至15日試營運期間，內用全面9折，開幕日至31日內用消費滿千即贈1000cc珍珠奶茶或月亮蝦餅1份，數量有限，送完為止。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播