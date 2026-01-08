桃園2家老字號結盟 「茶自點」進駐統領廣場打造百貨旗艦店

源於桃園近30年的茶自點，今年1月進駐同樣經營30年的統領廣場，打造百貨旗艦店。（圖由統領廣場提供）

源於桃園近30年的茶自點，是許多桃園人的熟悉的回憶，今年1月進駐同樣經營30年的統領廣場，打造桃園區首家百貨旗艦店，2家老字號結盟具話題性。

統領廣場表示，茶自點統領旗艦店以「現代東方沙龍風格」打造百坪空間，充滿現代感的裝潢風格，透過層次框景與沉穩色調，營造可久坐、可對話、可停留的沙龍氛圍，全店規劃130個沙發座位，並大量採用大理石桌面，提供插座與Wi-Fi，桌距寬鬆且不以翻桌率為導向，重視顧客消費體驗，在百貨商場中形塑少見的長時間停留型餐飲空間，餐點特色則以手作茶飲為核心並結合熱炒套餐，其中，高人氣又吸睛的超大容量珍珠奶茶，最受到顧客喜愛。

統領廣場表示，茶自點桃園區首家百貨旗艦店，象徵品牌從街邊型走進百貨商場，旗艦店將於1月16日正式開幕，即日起至15日試營運期間，內用全面9折，開幕日至31日內用消費滿千即贈1000cc珍珠奶茶或月亮蝦餅1份，數量有限，送完為止。

