清境下雪霰1分鐘 居民難忘21年前三月雪美景

合歡山松雪樓8日上午下起雪霰。（圖由林保署南投分署提供）

強烈大陸冷氣團南下，合歡山上午斷斷續續下雪夾冰霰，松雪樓、武嶺地面有如鋪上白色地毯，而清境地區海拔2044公尺的博望新村，也短暫下起1分鐘的雪霰，居民興奮大叫「下雪了！」，很多人回憶起2005年霸王級寒流帶來的「三月雪」，雪從合歡山下到清境、霧社，清境地區白雪美景至今難忘。

強烈大陸冷氣團帶來低溫，阿里山上午下了20分鐘的雪，而合歡山則在上午8時多開始下雪霰，即冰霰夾雪飄落，雪霰斷斷續續的下，山邊的樹木被冰霜覆蓋，而松雪樓、武嶺一帶，地面也有如鋪上薄薄的白色地毯。

請繼續往下閱讀...

位在合歡山腳下的清境地區，其中海拔2044公尺的博望新村，上午8時多也下起雪霰，但時間極短只有1分鐘，居民開心出來用手機拍雪霰影片，「魯媽媽雲南擺夷料理」並將影片放到臉書，料於雪霰太小且時間太短，因此只看得到小白點。

同樣在清境地區，海拔只有1700多公尺的清境農場則未下雪霰，農場表示，海拔高100公尺溫度就降0.6度，博望新村的溫度比清境農場低了1.8度，因此才會同地區2種景致。

今天超短暫的雪霰，讓清境地區的民眾回憶起2005年3月初的「三月雪」，那場大雪讓清境地區果園、青青草原和歐式建築的民宿，都覆蓋白雪，清境地區大變身，讓人有置身歐洲的錯覺，近21年前的美景至今仍是在地民眾最美的記憶。

清境地區博望新村8曾上午短暫下了1分鐘的雪霰，細小白點若不仔細看，以為鏡頭上沾了白色粉末。（圖由媽媽雲南擺夷料理提供）

2005年的三月雪，清境地區被白雪覆蓋，雪景如詩如畫，彷彿置身歐洲。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法