    開箱聶永真駁二工作室 尹立：盼更多創意人才留在高雄

    2026/01/08 17:31 記者王榮祥／高雄報導
    尹立（左）今發布與國際知名平面設計師聶永真合拍短片，除分享設計日常，也盼更多創意人才留在高雄。（尹立團隊提供）

    投入民進黨高市左楠區議員黨內初選的尹立，今發布與國際知名平面設計師聶永真合拍短片，他走進「駁二共創2號基地」，開箱聶永真工作室，除分享設計日常，也盼更多創意人才能留在高雄。

    尹立表示，「駁二共創1號基地」是他擔任文化局長期間啟用，當時開放文創團隊申請進駐，短時間內即全數額滿，顯見高雄對創意能量的需求與文化底蘊。

    在此基礎上進一步發展的「駁二共創2號基地」，則期盼讓更多文創、設計與藝術工作者能在高雄扎根，持續擴大駁二作為文化創意聚落的影響力。

    聶永真分享，自2022台灣設計展於高雄駐點後，逐步熟悉城市節奏，也深受這座城市吸引，因此最終選擇進駐共創基地。

    尹立認為，具有國際知名度的設計師願意選擇高雄，不只是個人的工作選擇，更是城市長期投入文化政策、成功吸引創意人才的重要象徵。

    聶永真則表示，期待具有設計背景的文化工作者能夠進入制度內發揮影響力，「可以把過去很多文創、創意設計相關的概念，帶入政策相關的實踐上」。

    他認為當創意被理解、並能轉譯為政策語言，城市才有機會長出更具前瞻性的文化樣貌。

    圖
    圖 圖
    熱門推播