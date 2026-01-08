為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    PO載具條碼歡迎隨便刷！ 發票突暴增「1原因 」讓他不嘻嘻了......

    2026/01/08 17:06 即時新聞／綜合報導
    有民眾在網上公開自己的載具條碼，稱讓大家隨便刷，結果真的短時間內湧入大量發票。示意圖，與本文無關。（資料照）

    有民眾在網上公開自己的載具條碼，稱讓大家隨便刷，結果真的短時間內湧入大量發票。示意圖，與本文無關。（資料照）

    為了減少紙張浪費、推動數位轉型與稅務效率，財政部積極推廣使用載具，沒想到近日有民眾竟在網上公開自己的載具條碼，還要大家隨便刷，結果真的引來熱烈響應，短短2天就累積上百張發票，當事人這才驚覺可能惹禍，擔憂國稅局找上門。

    綜合媒體報導，有網友最近在Threads上PO出自己的載具條碼，笑稱讓大家隨便刷，因為他想看看會出現哪些奇特交易，還開玩笑要大家別去買情趣用品。貼文曝光後引來數萬人按讚，原PO的載具帳戶在短短2天內湧入大量發票，據悉有上百張，累計金額超過1萬元。

    眼看情況逐漸失控，原PO開始焦慮，擔心短時間內暴增的發票和異常消費金額，會引來國稅局調查。對此，國稅局納稅者權利保護官表示，將載具公開給不特定對象共用，確實存在「洗發票」疑慮，導致即便中獎也無法領取獎金。

    根據《統一發票給獎辦法》規定，民眾若無正當理由，以不合常規方式（如短時間大量分拆結帳、購買極小額商品）取得大量小額發票中獎，不予給獎，目的在防堵「洗發票」行為，保障一般消費者權益。但納保官指出，如果原消費者主張這些發票是要無償贈與給特定對象，屬於雙方的私權行為，經查核後確定排除相關疑慮，中獎獎金仍會發放。

