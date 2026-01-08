為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    早午餐變奢侈品？ 荷包蛋140元網轟盤 剛開幕僅剩1.7顆星

    2026/01/08 17:35 即時新聞／綜合報導
    剛於本月6日開幕的「民生早午餐」，超高單價讓網友驚呆，評論僅剩1.7顆星。（擷取自Google網頁）

    剛於本月6日開幕的「民生早午餐」，超高單價讓網友驚呆，評論僅剩1.7顆星。（擷取自Google網頁）

    台北餐酒館「貓下去」近日插旗民生社區，推出新品牌「民生早午餐」，並於本月6日開幕。不過，該間店的售價，一份早午餐要價580元，荷包蛋更要140元，高價位在社群上掀起熱議，網友直批「580的上好美盤」。店家則回應，目前還在試營運中，會持續努力做更好。

    店家：目前在試營運，會努力做更好

    近日，「民生早午餐」的開幕在Threads上掀起熱議，其中一位網友到現場點餐後拍下照片表示，一盤早午餐就要580元，大冰奶200元，甚至還要加10%服務費，最終三個人吃了2240元，讓網友直呼「是我太窮還是台北已經是這個物價了」。除此之外，也有網友看菜單後發現，荷包蛋竟然要價140元。

    超高物價，讓多數網友嚇得表示「這家店蠻有良心的啦，他明明可以直接搶的，但還是給了你一些食物」、「這個不只是貴了，是隨便哄抬物價」、「200元在鄉下應該可以喝3公升」。不過，也有網友貼出線上點餐網站澄清「荷包蛋是三顆140啦」，但部分網友還是不買單「這樣一顆也要將近50，好想知道是哪家的雞，那麼特別」。

    而這樣的物價風波，也使得「民生早午餐」在剛開幕之際，Google評論就慘遭網友湧入留下負評，目前評分僅剩1.7顆星。對此，店家也出面回應，表示目前還在試營運中，會持續努力做更好。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播