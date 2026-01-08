早午餐變奢侈品？ 荷包蛋140元網轟盤 剛開幕僅剩1.7顆星

剛於本月6日開幕的「民生早午餐」，超高單價讓網友驚呆，評論僅剩1.7顆星。（擷取自Google網頁）

台北餐酒館「貓下去」近日插旗民生社區，推出新品牌「民生早午餐」，並於本月6日開幕。不過，該間店的售價，一份早午餐要價580元，荷包蛋更要140元，高價位在社群上掀起熱議，網友直批「580的上好美盤」。店家則回應，目前還在試營運中，會持續努力做更好。

店家：目前在試營運，會努力做更好

近日，「民生早午餐」的開幕在Threads上掀起熱議，其中一位網友到現場點餐後拍下照片表示，一盤早午餐就要580元，大冰奶200元，甚至還要加10%服務費，最終三個人吃了2240元，讓網友直呼「是我太窮還是台北已經是這個物價了」。除此之外，也有網友看菜單後發現，荷包蛋竟然要價140元。

超高物價，讓多數網友嚇得表示「這家店蠻有良心的啦，他明明可以直接搶的，但還是給了你一些食物」、「這個不只是貴了，是隨便哄抬物價」、「200元在鄉下應該可以喝3公升」。不過，也有網友貼出線上點餐網站澄清「荷包蛋是三顆140啦」，但部分網友還是不買單「這樣一顆也要將近50，好想知道是哪家的雞，那麼特別」。

而這樣的物價風波，也使得「民生早午餐」在剛開幕之際，Google評論就慘遭網友湧入留下負評，目前評分僅剩1.7顆星。對此，店家也出面回應，表示目前還在試營運中，會持續努力做更好。

