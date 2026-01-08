為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    西嶼大義宮得善堂捐贈三總洗腎車 造福澎湖鄉親

    2026/01/08 16:26 記者劉禹慶／澎湖報導
    洗腎車出動頻繁，大義宮善舉解除燃眉之急。（記者劉禹慶攝）

    西嶼竹灣大義宮得善堂宣化社秉持著代天宣化，扶危濟困之理念，同時支持三總澎湖分院推動「醫療在地化」，捐贈洗腎車，今（8）日由院長胡曉峯上校代表接受，並頒發感謝狀予主任委員謝龍隱。澎湖縣議會議長陳毓仁、西嶼鄉長李添進、澎湖縣軍人之友社站長安慶及竹灣民眾在場觀禮。

    西嶼竹灣大義宮得善堂繼2024年捐贈三總澎湖分院救護車，2025年捐贈15部輪椅，連續第3年發揚善行，今年再次捐贈洗腎車造福民眾，未來將可提供洗腎民眾更舒適更便利的交通接送工具。胡曉峯院長表示，首先感謝大義宮得善堂宣化社連續3年的捐贈善行，尤其今年捐贈的洗腎車更是解決醫院的迫切燃眉之急，因為醫院的洗腎專車雖僅有6年車齡，但已行駛超過26萬公里以上。

    主任委員謝龍隱先生表示，大義宮得善堂成立至今已有124年的歷史，得善堂希望藉由宮廟的力量，勸人心存善念多行義舉，讓我們的國家社會更加祥和。多年來宮廟利用香油錢，濟助貧困扶助弱勢，將信徒們的每一分善心，有效運用到社會角落，張顯神明的慈悲心懷。

    陳毓仁議長表示，三總澎湖分院守護澎湖軍民已有數十年，醫療品質逐年提升更是有目共賭，更獲得民眾信賴與肯定，藉此對三總澎湖分院全院醫護同仁表達感謝之意，更讚許大義宮得善堂以實際行動，支持三總澎湖分院推動「醫療在地化」的目標。

    西嶼大義宮得善堂捐贈洗腎車，給三總澎湖分院。（記者劉禹慶攝）

