一看就是台灣人！出國拿「這2物」秒認親 網加碼：這單品也超準

台灣常見的「杯套」、「手機背帶」，在日韓極為罕見，示意圖。（資料照）

出國旅遊時，除了語言，生活小物竟也能成為識別身分的標籤！網友發文分享，近期在日韓旅遊時發現，台灣常見的「杯套」、「手機背帶」，在當地極為罕見，若看到有人使用大部分都是台灣人。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

網友日前在Dcard以「原來只有台灣人會用的商品」為題發文分享，近期前往韓國與日本旅遊時，觀察到當地人幾乎不使用「杯套」。原PO指出，或許是因為台灣貴為「手搖王國」，對於攜帶飲料有極高的便利性需求，因此在國外若看到有人使用環保杯套，大部分都是台灣遊客，她甚至笑稱這成了她在國外找台灣人的方法。

請繼續往下閱讀...

除了杯套，原PO也點名另一項台灣人瘋迷的單品「手機背帶」。她觀察到韓國女性很少使用掛繩，即便是講究層次感的日系穿搭，雖然偶爾可見，但在一般日本女性身上依然非常罕見。最後她好奇問，「還有什麼東西是只有台灣人愛用嗎？很喜歡在出國的時候觀察不同國家人的差異」。

貼文曝光後，許多網友分享外國人看到杯套的反應「上次在韓國買果汁，買完拿出杯套要裝，老闆娘立刻說Taiwan！覺得超有趣」、「杯袋真的是各國朋友看到都覺得新鮮，只是他們都傾向手拿咖啡，或是馬上喝完，根本沒有杯袋的需求」、「是！之前去日本時帶星巴克那個杯套，被日本星巴克店員說很厲害」。

還有網友分享「保溫瓶」也是辨別台灣人的方法之一，「因為杯袋就是台灣人發明的吧，外國人根本不太知道這種東西，手機背帶我也有發現；另外還有保溫瓶吧99％台灣人」、「之前看到有網友說，在日韓看到用飲料杯套還有拿保溫杯的蠻大機率是台灣人」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法