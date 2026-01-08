台科大新竹分部建設停擺4年重啟 打造產學交流新平台

台科大新竹分部「國際書院大樓及先進產學中心工程」，2021年底停工迄今，重啟工程後，蓋到一半的先進產學中心預計今年底完工。（記者廖雪茹攝）

國立台灣科技大學新竹分部「國際書院大樓及先進產學中心工程」遭遇疫情加上缺工及工程成本飆漲，2021年底停工迄今，校方將總經費約5億元擴增到11億元，經重新招標等程序，接續工程今天下午開工；其中，先進產學中心預計今年底完工，國際書院大樓及整體校園公共設施則預計2028年3月全面完工。

台科大新竹校區位於竹北市福興路與縣政九路口，占地約7公頃，校方在取得校地後，2015年完成1棟前瞻研發中心，開辦高階科技研發碩士學位學程（EMRD在職專班），加強與新竹科學園區產學合作；爾後再投入約5億計畫總經費，興建先進產學中心、國際書院及整體校園公共設施，但工程自2020年5月動土後，2021年底即停工迄今。

新竹縣長楊文科出席動土典禮致詞說，台科大新竹分部工程重啟，可說是新年新竹縣的首件重大建設，竹北校區整體7公頃的校園即將成形，盼如期如質完工，回應鄉親對臺科大的高度期待！新建案將有助於推動國際學生交流，並深化產官學研協作，帶動地方科技產業升級。

台科大校長顏家鈺說，即使歷經疫情衝擊、缺工與工程成本上升等多重挑戰，該校仍未放棄新竹分部的發展藍圖，持續與中央、地方政府及廠商溝通協調，展現推動建設與地方發展的決心與韌性。

顏家鈺指出，國際書院大樓及先進產學中心的興建，是台科大校務發展的重要里程碑，目標是將新竹分部打造為教育與產業交流互動的重要平台，導入符合產業應用趨勢的知識內容與教學模式，強化人才與產業的雙向連結。

先進產學中心規劃為地下1層、地上2層建築，空間涵蓋實驗室、會議室及研究室等機能，未來將由台科大產學創新學院、工業4.0中心、新穎薄膜材料研究中心等校級單位進駐。國際書院大樓則為地下1層、地上6層之會館式建築，樓地板面積約1萬平方公尺，設有餐廳、教室、閱覽室、辦公室及可容納約500床的師生住宿空間。

整體校園採人車分流的開放式設計，兩棟新大樓位在核心區域，將與已啟用的前瞻研發中心相互串聯，共同圍塑具「六角板手」台科大校徽意象的中軸廣場；沿縣政九路兩端也規劃開放街角廣場，結合景觀綠帶，提供周邊居民休憩空間，實踐校園與社區共融、與地方共好的理念。

台科大新竹分部「國際書院大樓及先進產學中心工程」完工模擬圖。（台科大提供）

國際書院大樓完工模擬圖。（台科大提供）

先進產學中心完工模擬圖。（台科大提供）

國立台灣科技大學新竹分部「國際書院大樓及先進產學中心工程」，總經費從5億元擴增至11億元，今天重新啟動。（記者廖雪茹攝）

