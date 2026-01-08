防洪標準拉高到100年 埔心溪2期、海方厝整治用地徵收今年啟動

海方厝排水治理工程將針對航空城下游地勢低窪地區新設防洪閘門、護岸與護岸加高等治理方案，解決外水倒灌與積淹水問題。（桃園市政府水務局水務局提供）

攸關桃園航空城及桃園國際機場第三跑道防洪，埔心溪第2期及海方厝治理工程今年都將啟動用地徵收程序，桃園市政府水務局說，預計分別辦理2次公聽會及協議價購會與地主充分溝通，明年6月底前完成用地取得，同步進行工程規劃設計，希望趕在明年3月上網招標。

桃園機場2016年曾大淹水一度癱瘓機場，緊鄰的埔心溪防洪工程備受矚目，埔心溪排水幹線屬區域排水，集水區域涵蓋桃園、八德、蘆竹、中壢及大園等行政區，最後流經機場附近後排入台灣海峽，埔心溪排水幹線治理工程第1期即將於3月完工，接續將啟動第2期工程，而海方厝位於大園區，因部分地勢低於南崁溪水位、現有排水設施防洪保護標準不足，容易造成倒灌與積淹水風險，因此啟動整治計畫。

水務局說，埔心溪治理工程將防洪標準由25年大幅提升至100年不溢堤的最高規格，透過河道浚深、新設護岸與護岸加高等治理方案，確保航空城範圍及下游地區整體排洪需求；海方厝排水治理工程則針對航空城下游地勢低窪地區新設防洪閘門、護岸與護岸加高等治理方案，解決外水倒灌與積淹水問題。

水務局說，埔心溪2期與海方厝治理工程均涉及用地取得，前者地主有110人、徵收面積2.4公頃，海方厝地主25人、徵收面積1.6公頃，今年將啟動用地徵收程序，上半年舉辦公聽會、下半年進行協議價購。

水務局說明，埔心溪治理工程範圍從后圳橋（新台15線）至出海口，總經費9.7億元，其中用地5.2億元、工程4.5億元，第1期工程今年3月完工，第2期工程規劃中，預計明年3月上網招標，海方厝治理工程自機場外圍至南崁溪匯流口，總經費2.3億元，用地0.3億元、工程2億元，同樣也在規劃中，並於明年3月上網招標。

埔心溪第1期治理工程即將完工，第2期將進入用地徵收程序，防洪標準將由25年提升至100年不溢堤。（桃園市政府水務局提供）

