新北板橋、新店試辦大重機停路邊機車格 7月前逐步擴大行政區辦理

新北市有5萬多台大型重型機車，目前交通局擇定板橋、新店區試辦路邊機車格停放大重機，下一步是否擴大辦理，政策受矚。新北市議會今（8）日審議「停車場作業基金」，市議員黃淑君要求市府說明是否擴大辦理大重機停放路邊機車格。交通局長鍾鳴時指出，在7月1日前，將逐步擴大試辦行政區，盡量在7月前把路邊收費停車格全數納入。

黃淑君說，新北市路外大重機專用停車格僅有413格，開放路邊機車格停放大重機的，目前只有板橋、新店2區，無法滿足5萬多台大重機的停車需求，先前審查預算時，她附帶決議要求市府7月1日全面試辦路邊機車格開放停大重機，請市府說明是否為7月前逐區開放。

鍾鳴時指出，大眾關心大重機停車問題，經檢討後，市府將逐步推動試辦政策，將採3至5個月納入一區、一區的方式逐步推動，7月前盡量把收費路邊車格全數納入。

新北市有5萬多台大型重型機車，目前交通局擇定板橋、新店區試辦路邊機車格停放大重機，7月前將逐步擴大辦理。（記者黃子暘攝）

