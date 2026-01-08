家齊高中國際交流很嗨 線上+實體三軌並行

家齊高中學生與外國學校線上交流話題從校園到美食。（家齊高中提供）

家齊高中積極推動國際交流計畫，用「線上交流、外國師生來訪、學校師生出訪」3種方式一起做，讓校園更國際化。114學年度第1學期辦了27場線上視訊，連線日本、韓國、法國、印度、菲律賓、印尼等多國學校，聊的主題從校園生活、城市風景、美食，到節慶文化、科學專題，甚至228歷史跟轉型正義，超多元！

線上交流從英文自我介紹、校園導覽開始，慢慢延伸到城市文化、歷史分享，透過簡報、影片和即時互動，把日常經驗變成英文表達，也讓學生更有口語自信，培養跨文化溝通能力。學校還利用World Classroom國際教育平台媒合全球學校，流程清楚又有主題引導，交流更順暢，也學會尊重不同文化。

實體交流也很精彩！日本姊妹校學生來訪，透過科學課程和文化體驗加深互相了解；韓國交流先線上互動再實地參訪，餐飲科學生還分享台菜食譜，並和高陽全球高中結為姊妹校；印度、菲律賓、法國、印尼的交流各有特色，從早餐文化、教學方式，到歷史紀念日與社團活動，學生玩中學、學中玩。

家齊高中說，配合教育部國教署推動「國際交流計畫」，透過三軌並行、由線上延伸至實地的國際交流計畫，學生在真實互動中持續累積語言能力、跨文化素養與全球移動力，逐步培養面向世界的行動力，展現校園國際化。

家齊高中學生運用線上視訊與外國學生交流，培養自信並促進國際視野。（家齊高中提供）

