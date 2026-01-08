雄中校狗「乖B」不敵病魔走了 獲頒畢業證書

雄中校狗「乖B」在學校陪伴學生、老師生活14年，今早不敵病魔離去，讓雄中師生相當不捨。（資料照）

高雄中學校狗「乖B」近年因多重病痛折磨，今（8）日上午9點多不敵病魔生命終結，校方為感念牠14年陪伴無數學生度過青春時光，特別頒發畢業證書向「乖B」告別，也期盼當了小天使的「乖B」，能帶著雄中人的回憶與祝福，無病無痛的在另一世界跑跳。

「乖B」是2011年在雄中校園進行工程中突然跑進工地的迷克斯犬，隨著工地完工，「乖B」卻沒離去，由於體型瘦小，因此被學校動保社暫時收容，後因送養不成而留在校內生活，雖然性格獨立不愛人撫摸，但常在校園草地上打滾、驅趕外車，甚至聽學生訴苦，讓不少雄中學生、師長對牠又愛又恨。

請繼續往下閱讀...

近年因心臟病、急性胰臟炎、腎臟炎和無法治療的牙痛等多重病痛，去年底已無法自行進食，校方原訂於去年12月25日讓牠安樂離去，但因安樂前「乖B」突然好轉，在萬般不捨的情況下，決定讓牠再多陪師生一些時光。

近日「乖B」身體又急轉直下，餵水也不太吞咽了，校方因此決定不再餵藥跟營養液，希望牠能睡著離開，今早「乖B」真的去當了小天使。

校長莊福泰也在臉書上寫道，「乖B已在眾人的祝福與守護下，走完了牠精彩且有尊嚴的一生。」昨日下午，動保社的同學們溫柔地抬著「乖B」繞了雄中校園一圈，讓牠最後一次巡視了這個牠守護一輩子的家。

莊福泰說，「乖B」與一般的狗很不一樣，牠從不刻意討好人，總是一副漫不經心的樣子。有時你叫牠，牠只是隨意搖一下尾巴，有時在校長室前的長廊下睡覺，你叫牠，牠只張眼瞄你一下，然後繼續做夢，與雄中學子有點相似的特質，外表帶點漫不經心，內心卻對某些事情有無比的執著，牠能精準辨識誰是學生、誰是外人，守護校園從不含糊。

莊福泰表示，今天學校頒發了畢業證書給乖B，這張證書不只是一個儀式，更是學校對牠14年來辛勤守護、陪伴成長的敬意，並感謝輔導處老師以及動保社同學們，用行動實踐了最動人的生命教育。

乖B昨日由動保社師生抬著繞巡校園一圈，今早即到天上當了小天使。（圖擷取自莊福泰臉書）

雄中校長莊福泰頒發畢業證書給乖B，感謝牠14年來的陪伴。（圖擷取自乖B臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法