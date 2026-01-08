終於盼到學生活動中心 虎尾東仁國中動工

虎尾鎮東仁國中活動中心動土開工，預計明年3月完工。（記者黃淑莉攝）

雲林縣虎尾鎮東仁國中創校20年一直沒有學生活動中心，畢業典禮在戶外舉行，前年碰上風雨交加令師生難忘，雲林縣府自籌近億元協助師生圓夢，工程經7次流標今（8）日開工動土，預計2027年3月完工。

東仁國中位在虎尾鎮市中心，2006年設校，發展重點為雙語及藝術教育，每年級有普通班4班、美術班1班，114學年度起分3年各增1班，全校達18班。

東仁國中校長何鈞鼎指出，全校有400多名學生，因沒有活動中心，遇有大型活動要在戶外舉行，例如每年畢業典禮都在戶外川堂辦理，6月天氣炎熱，參加師生及來賓要忍受悶熱，尤其大雨中的畢業典禮難得體驗讓人印象深刻。

雲林縣長張麗善表示，東仁國中在歷任校長與師生努力下，受到家長及地方肯定，唯有學校沒有活動中心讓大家感到不足，縣府多次向中央爭取未果，決定自籌7000多萬元興建，獲得議會全力支持，虎尾公所也挹注1000萬元做為內部設施充實。

張麗善指出，因營建成本漲價，上網發包多次都沒有廠商投標，過程中一再減項到第8次才順利決標，今年縣府再追加2000萬讓工程更完整，合計總經費約1億元。

今天開工動土典禮，包括縣長張麗善、議長黃凱及多位議員、立委張嘉郡、前立法林文瑞、虎尾鎮長林嘉弘等人都與會，張嘉郡說，她會與立委丁學忠在中央持續爭取經費，讓雲林的孩子都能贏在起跑點。

虎尾東仁國中活動中心3D模擬圖。（圖由東仁國中提供）

