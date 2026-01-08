消基會抽驗20項市售兒童雨鞋 11件檢出塑化劑

消基會董事長鄧惟中（中）指出，該會曾於2015年與標準局合作公布市售兒童雨鞋檢測結果，發現12件樣品中有6件塑化劑過量、9件標示不符合規定；2018年標準局再次進行15件兒童雨鞋檢測，發現6件標示不符合規定，3件塑化劑過量，為了解市售現況，因此時隔7年再次進行相關抽檢。（圖由消基會提供）

台灣多雨又潮濕，為了讓孩童在下雨天外出玩耍時，保持雙腳的乾燥，家長多會購買兒童雨鞋以備不時之需。消費者文教基金會於去年10月間購買20件市售「兒童雨鞋」，並進行塑化劑檢驗，其中高達11件樣品不符合CNS 3478「塑膠鞋」的規定，呼籲政府將「兒童雨鞋」列入應施檢驗項目。

消基會董事長鄧惟中指出，該會曾於2015年與標準局合作公布市售兒童雨鞋檢測結果，發現12件樣品中有6件塑化劑過量、9件標示不符合規定；2018年標準局再次進行15件兒童雨鞋檢測，發現6件標示不符合規定，3件塑化劑過量，為了解市售現況，因此時隔7年再次進行相關抽檢。

消基會秘書長陳雅萍表示，PVC在製造過程中需添加塑化劑以提升柔軟度，而塑化劑具內分泌干擾性，可能透過皮膚接觸或啃咬行為進入體內，影響兒童生殖系統、神經發育與免疫功能，對兒童影響大。

消基會檢驗長凌永健表示，為此消基會去年10月間，在台北市、新北市及網路平台挑選20件材質為「PVC」的兒童雨鞋，其中產地標示為中國15件、台灣有3件、日本有1件及1件未標示產地，抽檢發現，9件樣品不符合「鞋類商品標示基準」規定，值得肯定的是，產地標示為台灣的產品皆符合標示規定。

凌永健續指，此次抽檢也進行塑化劑及重金屬檢驗，其中塑化劑測試有11件樣品不符合CNS 3478「塑膠鞋」的規定，並直言「此次檢出不符合規定的件數較前幾次多，且總含量範圍超標上百倍，預料之外。」至於此次重金屬遷移測試（8項）則所有樣品都未檢出。

陳雅萍建議，消費者購買孩童鞋子時，一定要檢視商品是否有完整標示；同時，呼籲政府，目前標準局僅將「兒童雨衣」列為應施檢驗項目，但雨鞋更容易長時間與皮膚接觸、摩擦，因此建議將「兒童雨鞋」也列入應施檢驗項目。

