為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鼓勵優秀國中畢業生留縣就讀高中職 苗栗縣頒642萬獎勵金

    2026/01/08 15:59 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣政府今（8）日上午舉辦114學年度「優秀國中畢業生就讀本縣高中職激勵翻轉方案」暨「國中教育會考成績激勵方案-學校獎」頒獎，共頒發642萬6000元獎勵金。（圖由縣府提供）

    苗栗縣政府今（8）日上午舉辦114學年度「優秀國中畢業生就讀本縣高中職激勵翻轉方案」暨「國中教育會考成績激勵方案-學校獎」頒獎，共頒發642萬6000元獎勵金。（圖由縣府提供）

    苗栗縣政府今（8）日上午舉辦「優秀國中畢業生就讀本縣高中職激勵翻轉方案」暨「國中教育會考成績激勵方案-學校獎」頒獎，共頒發642萬6000元獎勵金。縣長鍾東錦表示，留在苗栗就讀並不代表機會較少，反而能在熟悉且安心的環境中持續保持優異表現，進而成為頂尖人才。他期盼透過此激勵方案，持續提升縣內學生整體教育水準，攀登教育新高峰。

    個人獎勵部分，會考5A5+且寫作五級分以上者可獲8萬元，共15名學子獲獎；會考5A且寫作五級分以上者可獲3萬6000元，共6名學子獲獎；運動表現優異者如全中運、排球甲組聯賽前三名，也可獲8萬元，共29名學子獲獎。個人獎勵共頒發373萬6000元；另頒團體獎金141萬元，及「拔尖」與「扶弱」學校獎128萬元。

    鍾東錦上午偕同縣府教育處長葉芯慧、議員曾美露、許櫻萍、孫素娥、鄭碧玉、廖秀紅、陳碧華、徐筱菁、張志宇及造橋鄉長徐連斌等各界代表一同出席頒獎典禮。

    鍾東錦表示，留在本地就讀不僅能減少舟車勞頓，更能在熟悉的環境中持續保持優異表現，進而成為頂尖人才。雖然苗栗的教育資源不像大都市豐富，但師長們都非常用心，只要學生具備潛力，必定能獲得重點栽培，成功的機會也更高。縣府提供的獎勵不只是金錢上的支持，更是一份榮耀與肯定，期盼孩子們能安心留在苗栗，持續發揮所長，為自己爭取更好的未來。

    縣府頒發「拔尖扶弱」學校獎。（圖由縣府提供）

    縣府頒發「拔尖扶弱」學校獎。（圖由縣府提供）

    縣立苑裡高中國中部排球隊在2025年JHVL國中甲級聯賽奪冠，隊員張瑋修、柯昱承、鄭文冠、王品皓、林雋恩、張祐琦等人也繼續留在苑裡高中升學，各獲8萬元獎勵金。（圖由縣府提供）

    縣立苑裡高中國中部排球隊在2025年JHVL國中甲級聯賽奪冠，隊員張瑋修、柯昱承、鄭文冠、王品皓、林雋恩、張祐琦等人也繼續留在苑裡高中升學，各獲8萬元獎勵金。（圖由縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播