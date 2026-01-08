鼓勵優秀國中畢業生留縣就讀高中職 苗栗縣頒642萬獎勵金

苗栗縣政府今（8）日上午舉辦114學年度「優秀國中畢業生就讀本縣高中職激勵翻轉方案」暨「國中教育會考成績激勵方案-學校獎」頒獎，共頒發642萬6000元獎勵金。（圖由縣府提供）

苗栗縣政府今（8）日上午舉辦「優秀國中畢業生就讀本縣高中職激勵翻轉方案」暨「國中教育會考成績激勵方案-學校獎」頒獎，共頒發642萬6000元獎勵金。縣長鍾東錦表示，留在苗栗就讀並不代表機會較少，反而能在熟悉且安心的環境中持續保持優異表現，進而成為頂尖人才。他期盼透過此激勵方案，持續提升縣內學生整體教育水準，攀登教育新高峰。

個人獎勵部分，會考5A5+且寫作五級分以上者可獲8萬元，共15名學子獲獎；會考5A且寫作五級分以上者可獲3萬6000元，共6名學子獲獎；運動表現優異者如全中運、排球甲組聯賽前三名，也可獲8萬元，共29名學子獲獎。個人獎勵共頒發373萬6000元；另頒團體獎金141萬元，及「拔尖」與「扶弱」學校獎128萬元。

鍾東錦上午偕同縣府教育處長葉芯慧、議員曾美露、許櫻萍、孫素娥、鄭碧玉、廖秀紅、陳碧華、徐筱菁、張志宇及造橋鄉長徐連斌等各界代表一同出席頒獎典禮。

鍾東錦表示，留在本地就讀不僅能減少舟車勞頓，更能在熟悉的環境中持續保持優異表現，進而成為頂尖人才。雖然苗栗的教育資源不像大都市豐富，但師長們都非常用心，只要學生具備潛力，必定能獲得重點栽培，成功的機會也更高。縣府提供的獎勵不只是金錢上的支持，更是一份榮耀與肯定，期盼孩子們能安心留在苗栗，持續發揮所長，為自己爭取更好的未來。

縣府頒發「拔尖扶弱」學校獎。（圖由縣府提供）

縣立苑裡高中國中部排球隊在2025年JHVL國中甲級聯賽奪冠，隊員張瑋修、柯昱承、鄭文冠、王品皓、林雋恩、張祐琦等人也繼續留在苑裡高中升學，各獲8萬元獎勵金。（圖由縣府提供）

