大馬來台旅客逾34萬 台南攜手馬國媒體推「台灣五感」體驗

馬來西亞媒體踩線團，實地走訪台南多處代表性文化與自然景點。圖為台南安平樹屋。（南市觀旅局提供）

為吸引馬來西亞旅客感受台南獨特觀光魅力，台南市觀光旅遊局與交通部觀光署駐吉隆坡辦事處合作，熱情接待「台灣五感」馬來西亞媒體踩線團，實地走訪台南多處代表性文化與自然景點，透過視覺、味覺、嗅覺、觸覺與聽覺的五感體驗，展現台南深厚的文化底蘊與自然之美。

南市觀旅局表示，根據觀光署統計，2025年馬來西亞旅客來台旅客已逾34萬人次，是台南拓展東南亞觀光版圖的重要目標市場。南市2025年榮獲英媒《Time Out》評選為「亞洲最佳旅遊城市」及「亞洲十大街頭美食城市」，是台灣唯一上榜的城市，期透過大馬媒體的視角，將府城獨有的城市魅力再次推向國際舞台，吸引更多大馬旅客將台南列為探索台灣的首選之地。

觀旅局長林國華指出，此次馬來西亞媒體踩線行程緊扣「台灣五感」推廣主軸，展開一場深度感官探索之旅。包括走訪孔廟與赤崁樓，並親身體驗「煮椪糖」職人手作；同時搭乘台灣好行前往安平老街與安平樹屋，並深入四草綠色隧道、將軍青鯤鯓扇形鹽田及北門井仔腳瓦盤鹽田，體驗台南對環境保育與傳統產業保存、創新的用心。

在飲食文化方面，特別安排「東香台菜」及「謝掌櫃」等米其林必比登推介餐廳，透過台式辦桌手路菜與鮮甜的虱目魚料理，完整呈現「美食之都」的層次風味與濃厚人情味。此外，踩線團也造訪西市場、萬國通路觀光工廠、林百貨等景點。

媒體踩線團體驗台南早傳統曬鹽文化。（南市觀旅局提供）

透過大馬媒體的視角，將府城獨有的城市魅力再次推向國際舞台。圖為赤崁樓。（南市觀旅局提供）

