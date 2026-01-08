為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中監理站「光頭張」爆紅！ 金句「我不是光頭，還有兩三根啦」

    2026/01/08 14:57 記者黃旭磊／台中報導
    台中區監理所書記張維軒，服務熱心受到肯定。（監理所提供）

    台中區監理所書記張維軒，服務熱心受到肯定。（監理所提供）

    台中監理站書記張維軒，因服務熱心又有光頭造型，在脆（threads）被民眾拍下服務照，引來交通部長陳世凱留言稱「有（頭髮），但不多」，將請公路局長給予「光頭張先生」獎勵，多名網友持續模仿張維軒金句「我不是光頭，還有兩三根啦」，也有民眾好奇交往狀況，張維軒（40歲）說，結婚了還沒小孩，自己真的有頭髮啦。

    張維軒負責台中市監理站樓上辦公室公文收發，每個月約有4到6天中午會支援1樓服務台，因光頭造型又堆滿笑容，讓洽公民眾印象深刻，民眾說中午去辦過戶，「光頭張先生很親切幫忙解答一堆問題」，張維軒相當熱心，會親切解答脆（threads）留言，還會回覆交通部長陳世凱說，「謝謝部長，還是要澄清我真的有一些髮渣。」

    張維軒強調，約5年前因耳朵要進行手術，當時被護理師剃頭方便開刀，術後發現省下買洗髮精、理頭髮花費，每天不用洗、吹頭髮，省時又省錢，光頭世界真的很舒服，「光頭一族從此回不去了」。

    張維軒曾在北部擔任考選部臨時人員，也做過商品攝影師，報考公職後進入台中監理站，從新北搬到台中工作，服務熱忱屢受肯定，台中監理站小編細數張維軒有幾根頭髮，沒想到，這段插曲竟在網路上成為話題，網友紛模仿說「我不是光頭，還有兩三根啦」，張維軒笑回「大概會一路維持光頭造型到人生最後一刻。」

    交通部長陳世凱請公路局長給予「光頭張先生」獎勵。（翻攝自threads留言）

    交通部長陳世凱請公路局長給予「光頭張先生」獎勵。（翻攝自threads留言）

