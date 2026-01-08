虎航推「月付訂閱會員」 每1至3個月可換不限航點來回機票

台灣虎航董事長黃世惠表示，第1季將推會員訂閱制「Team Tiger」，會員每月少額付費，每1至3個月即可換不限航點來回機票。（記者蔡昀容攝）

今年台灣虎航品牌力升級，包括新機隊、新產品、新體驗及新服務。台灣虎航董事長黃世惠表示，第1季將推會員訂閱制「Team Tiger」，會員每月少額付費訂閱，每1至3個月即可換得不限航點來回機票。

黃世惠今天（8日）說明虎航今年重要措施。新機隊方面，虎航將引進A321neo，增租11架、增購4架，總機隊將超過30架，另也取得4架購機權，2028年平均機齡約3.1年。A321neo較現有A320機隊的180座增加至233座，每座位營運成本減少11.2％。

新產品方面，虎航第1季將推會員訂閱制「Team Tiger」，會員採月付方式付費，並分為每季、雙月、單月方案；舉例來說每季方案訂閱者，累計付費3個月後，即可換得不限航點來回機票，雙月方案則是累計2個月即可換機票，單月以此類推。訂閱會員另依不同方案，可享優先報到、優先登機、優先行李等禮遇。

第2季推出「tigertel虎加酒」服務，結合AI智能規劃行程，旅客一次安排機票、住宿旅遊規畫；第3季「聯航轉機合作」服務，合作航線為日本及澳洲，例如「高雄－東京成田－旭川」、「台南－沖繩－東京成田」、「桃園－大阪關西－雪梨／布里斯本」。

新服務方面，自助報到服務，新瀉2月1日啟用；全新機上餐，除了桃園出發航線提供天下三絕打拋牛肉飯、熊本航線提供阿勇家東坡肉，佛光山滴水坊如意翡翠功夫腿飯將在3月29日開始供應。針對企業客戶，也發行即享券。

新體驗方面，除了昨天公布的第2代樂虎卡，第2季將導入全新「機上娛樂系統」，未來亦能直接在系統內選購免稅品與機上餐飲。此外，虎航也首度推出專屬香氛「SKY ADVENTURE 虎憶NO.1」，香氣是重要記憶點，虎航要替旅客補上最後一塊「回憶」拼圖，春節檔期開始機上販售。

