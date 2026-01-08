9成弱勢兒少淪打工勞務陷阱 21％領無最低工資

高中生浩浩家境陷困境，為了生存，他只能靠自己去工地打工，出賣身體勞力來賺取工資。（圖由台灣世界展望會提供）

弱勢兒少為求生存，常放棄學業，但無學歷只能淪為臨時工或低薪等，或為了領快錢而放棄勞健保等權益，台灣世界展望會今（8日）發布統計，高達9成弱勢兒少集中在服務業、體力、清潔等勞務工作，門檻低又替代性高，更有21.2％兒少的時薪低於法定最低工資，淪入惡性循環，亟待社會愛心援助。

台灣世界展望會統計，在服務兒少中有26.1％得半工半讀，而高達80.1％的工作動機是為支付食宿、交通等最基本的生活開銷；更有71.4％的弱勢青年在升學與職涯銜接關鍵期嚴重缺乏支持，因此每4名國中以上兒少，就有1人選擇畢業後不再升學，當中10.5％明確因經濟放棄升學。

展望會進一步指出，弱勢兒少有91％集中於服務業（69.2％）及體力、清潔等勞務型工作（21.8％），多屬門檻低、替代性高、缺乏職涯累積價值的非正式就業，更有21.2％的兒少時薪低於法定最低工資，直接被鎖進低技術的勞力循環中。

高中生浩浩的母親因遭詐騙捲入司法案件、帳戶遭凍結並入獄，繼父照顧能力有限，家庭支持幾近消失；浩浩為了活下來，走進工地成為板模工，站上鋼梁換取微薄日薪。陪伴浩浩的展望會社工員孔詩儀說，這類工作多半沒有勞健保，薪資甚至低於法定標準，1天工作12小時可能不到1千元；但低薪、高勞動又危險的工作，對偏遠地區或部落孩子而言是常態，為了生存，他們習慣「哪裡有錢就去哪裡」。

展望會社工員林晏渟也觀察，為了負擔家計，有的孩子還要兼2份打工，換來睡眠不足而長滿青春痘，免疫系統也降低而經常生病，但她也說出無奈：「孩子家裡有經濟壓力，我們不能要他不打工，但是會教他們和雇主爭取應有的權益，保障自己。」

為此打破弱勢兒少的經濟惡性循環，展望會除了提供助學金、積極輔導金外，也積極展開各項技能培力策略，透過社工關懷，提升兒少面臨職場的應對與權認知等能力，今年預計提供超過10萬人次的兒少助學金，並持續深化青少年服務方案，呼籲社會大眾支持「紅包傳愛」行動，為孩子補上關鍵支持，讓他們不必用「未來」交換眼前的「生存」，有機會翻轉，成為更好的大人。

在門檻低、替代性高的勞務型工作中，弱勢兒少往往缺乏勞健保與穩定保障。（圖由台灣世界展望會提供）

