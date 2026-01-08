幫浪浪防寒 北市動物之家增醫療級保暖設備

希望讓更多浪浪找到家，動保處表示，即起在動物之家認養動物即可獲得新衣1件，讓牠們新家過年亦能穿新衣。（圖由北市動保處提供）

強烈大陸冷氣團來襲，全台天氣寒冷，恐出現9度以下低溫，台北市動保處因應持續低溫，全面啟動台北市動物之家防寒措施，包含架設電暖器、增加保暖睡墊與毛毯，並使用去年度新購的多項醫療級保暖設備，許多民眾也透過善心捐贈全新犬貓雨衣或保暖衣物。希望讓更多浪浪找到家，動保處表示，即起在動物之家認養動物即可獲得新衣1件，讓牠們新家過年亦能穿新衣。

台北市動物之家位於內湖區，因鄰近河岸及山區，濕冷感受較市區明顯。動保處表示，目前隨時留意動物收容舍溫度，寒流來前已放置電暖器幫室內升溫，貓舍也增加睡墊及毛毯讓貓隻躲藏及取暖，特別針對年幼、體弱或年老的動物也提供專區照護，給予保暖毛巾、暖氣或紅外線保溫燈等設備，避免動物受寒。

動保處說明，去年增購輸液加溫器、手術用溫風機及控溫墊，今年在因應低溫也發揮功效，許多民眾也透過捐贈方式，提供全新的寵物衣物、雨衣、毛巾等，讓收容動物使用，熱心公益一同參與動物照顧工作。

即起認養可獲得新衣

動保處補充，動保處自2023年起透過「受理捐贈物處理原則」受理熱心市民捐贈犬貓飼料、罐頭零食及各類寵物生活用品，共同照顧動物之家的狗狗及貓咪，幫助牠們早日找到幸福的家，2025年累積獲得民眾捐贈65件寵物雨衣及衣物給予收容動物，即（8）日起自本市動物之家認養動物即可獲得新衣1件，讓牠們新家過年也能穿新衣，各尺寸數量有限，送完為止。另外還可享有10項「台北市幸福犬貓認養福利」，認養7歲以上或收容1年以上犬貓更可額外獲得2年1次健康檢查、終身多價疫苗及每年心絲蟲預防藥等加碼福利。

台北市動物之家為浪浪防寒，包含架設電暖器、增加保暖睡墊與毛毯，並使用去年度新購的多項醫療級保暖設備。（圖由北市動保處提供）

貓舍也增加睡墊及毛毯讓貓隻躲藏及取暖。（圖由北市動保處提供）

