卓蘭鎮公所新大樓啟用 變身綠建築還融入日照

卓蘭鎮公所新大樓完工啟用，變身「綠」建築還融入日照。（圖由卓蘭鎮公所提供）

苗栗縣卓蘭鎮公所辦公廳舍啟用已逾半世紀，因建築老舊、耐震不足，獲內政部補助1億元、總經費2.3億拆除重建，歷經2年多時間，嶄新卓蘭鎮公所今日正式完工啟用，新辦公大樓也融入綠建築以及日照中心功能，卓蘭鎮公所強調，新建大樓象徵卓蘭鎮邁入安全、智慧、永續的新里程，新行政大樓也將成為卓蘭鎮新地標。

卓蘭鎮公所表示，新行政大樓位於卓蘭鎮新厝里中山路，為地下1層、地上4層建築，新大樓設計主軸融合客家文化與產業特性，並貫徹「環保節能」、「友善環境」等理念，採大面積開窗確保採光，搭配四周喬木及灌木綠化，營造出與環境互動「親民」行政空間，也盼取得綠建築證書及綠建築標章。

請繼續往下閱讀...

卓蘭鎮公所強調，新大樓建築結構符合高標準耐震要求，平時作為辦公環境，必要時可立即轉換為防災避難空間；另外，公所於1樓規劃設置日間照顧服務機構（C級巷弄長照站），提供長輩所需的日間照顧服務。

卓蘭鎮公所辦公廳舍建於1967年，屬耐震設計規範尚未完備時興建之辦公廳舍，1988年增建3樓，成為典型的老背少建築。經辦理耐震力詳細評估，評估報告指屋齡已逾50年，存在安全上隱憂，加上辦公空間狹小與機能不足，故拆除重建。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法