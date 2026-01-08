北市中正橋交通便橋拆除 新北環河東、西路夜間改道

中正橋新北往台北方向，占用中正橋2車道進行管制。（圖由台北市新工處提供）

連接台北市中正區及新北市永和區的中正橋主橋已經完成通行，台北市新建工程處表示，之前架設的交通便橋將於11日至16日進行跨環河東、西路段拆除作業，利用每日夜間11時至翌日清晨5時施工，期間會一併進行台電附掛管線安裝作業，將封閉新北市環河東、西部分路段；便橋鋼梁吊裝作業期間也會占用新北往台北方向主橋外2車道，提醒民眾多留意。

新工處工務科科長高銘伸表示，考量日間環河東、西路交通車流量龐大，便橋拆除作業安排在夜間分區切割橋面板及吊裝鋼梁，不影響日間車輛通行下，以每日局部單元的方式拆除，同時協調工班在拆除期間同時佈設主橋鋼梁下方的台電附掛管線，以免日後需再次封閉路段施工，降低對整體交通的影響。

新工處一果工務所主任王明輝表示，這次施工封路將影響環河東、西路段雙向封閉，以及新北往台北方向，占用中正橋2車道進行管制，環河西路2段往環河東路1段及保安路往環河西路2段的行車動線改採文化路、永和路2段、光復街通行；環河東路1段往環河西路1段方向的行車動線改採堤外道路（中正橫移門）或光復街通行；新北往台北行駛中正橋最內側1車道，因汽、機車共道，請減速慢行。

王明輝說明，環河東、西路上方交通便橋是先前興建中正新橋及川端橋復舊作業必須設置的替代動線，如今中正新橋已完成並全線通車，且依目前川端橋復舊進度，已無借道交通便橋的需求，無留存必要；目前施作中的日據時代川端橋復舊工程，完成後，可供雙北市民步行及自行車通行，近距離感受川端橋的原有歷史風貌，展現中正橋的新舊共榮。

中正橋交通便橋拆除範圍。（圖由台北市新工處提供）

